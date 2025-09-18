Trasferirsi all'estero? Ecco i 10 Paesi migliori secondo la ricerca curata da Remitly

Quella di trasferirsi all'estero è un'idea che è venuta a quasi tutti almeno una volta nella vita. C'è chi raggiunge l'obiettivo di vivere in un Paese che non sia quello in cui si è nati e chi invece abbandona l'idea scegliendo di rimanere lì dove sono radicate le proprie origini. Ma cosa spinge le persone a ricominciare in un Paese nuovo?

Perché trasferirsi all'estero? Paesi più ambiti e motivazioni più comuni

Una ricerca portata avanti dall'azienda Remitly ha coinvolto oltre 4.800 persone provenienti da ben 26 Paesi: hanno raccontato le motivazioni che stanno dietro al desiderio di vivere in un Paese che non è quello d'origine.

I Paesi coinvolti nella ricerca sono: Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Repubblica Ceca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Italia, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Polonia, Portogallo, Sud Africa, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Usa.

Tra i motivi che più di tutti spingono le persone a voler vivere all'estero troviamo il desiderio di migliorare la qualità della propria vita, seguito al secondo posto dal voler sperimentare lo stile di vita del Paese scelto per il proprio trasferimento. In terza posizione le opportunità di carriera offerte dal paese in cui si desidera vivere.

Tra le motivazioni che spingono le persone a voler trasferirsi all'estero ci sono anche la sicurezza economica, grazie a un costo della vita più basso e stipendi più alti, ma anche avventura e crescita personale.

Il Canada è il Paese più ambito

Il Paese più gettonato è il Canada. Molto ambito proprio per la qualità della vita che offre ma anche per lo stile di vita e le opportunità lavorative. Seconda posizione per l’Australia, scelta in modo particolare per il clima. La metà delle mete più ambite si trovano in Europa, precisamente in Regno Unito, Italia, Spagna, Svizzera e Germania.

Ecco di seguito la lista dei 10 Paesi dove le persone sognano di trasferirsi: Canada, Australia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Spagna, Svizzera, Nuova Zelanda e Germania.

I 10 Paesi in cui le persone vorrebbero trasferirsi e perché

Il Canada al primo posto della classifica per la qualità della vita elevata grazie a un’ottima istruzione e assistenza sanitaria, la presenza di città sicure in cui vivere e numerose opportunità da svolgere all’aperto. Ad influire sulla scelta di molti è anche la stabilità economica che il paese offre. Il Canada piace anche per i paesaggi diversificati con borghi costieri e città vivaci. Tra i motivi ci sono anche i canadesi stessi, noti per la loro cordialità.

Le persone si trasferiscono in Australia per il clima soleggiato con estati lunghe e inverni miti. Il Paese è scelto anche per lo stile di vita tranquillo e le opportunità lavorative con prospettive di carriera elevate.

Perché le persone puntano al Giappone? La cultura ricca e variegata grazie alle antiche tradizioni è al primo posto tra le motivazioni. Il cibo, con un’offerta culinaria di forte richiamo e i bassi tassi di criminalità, fanno del Giappone un'ottima meta.

Il Regno Unito è ambito per la sua cultura, con teatri, musica e festival di livello mondiale, oltre a una scena gastronomica variegata. Le opportunità lavorative con aziende di fama internazionale fanno gola a molti, ma a convincere è anche l'ottima posizione geografica. A concludere il tutto c'è la ricca storia del Paese con i suoi paesaggi, castelli e città.

Perché gli Stati Uniti? Le opportunità di carriera, con il cosiddetto “sogno americano” e la vita urbana fanno degli Usa una delle mete più gettonate. I paesaggi con spiagge e deserti sconfinati, fino a montagne spettacolari ne arricchiscono il fascino. Anche il cibo variegato conta.

L'Italia grazie al cibo con la cucina italiana fatta di pasta fresca fatta a mano, pizze cotte in forni a legna, vini e gelato è meta ambitissima. La cultura con l’arte, la moda e la musica la fanno da padrona. La bellezza naturale con le colline toscane ma anche la Costiera Amalfitana, fino alle vette delle Dolomiti fanno dell'Italia una meta molto amata. A fare gola a molti è anche lo stile di vita rilassato con un’attenzione verso la famiglia, la comunità e i piaceri semplici.

La Spagna con il suo clima caldo e soleggiato favorisce uno stile di vita all’aria aperta ed è per questo una meta molto gettonata per trasferirsi in una delle sue tante città. La cultura ricca d’arte, architettura fino ai tanti sport la rendono molto ambita. Stile di vita tranquillo, cibo, costo della vita più accessibile ne arricchiscono il fascino.

Perché si punta alla Svizzera? Qualità della vita elevata che piace alle famiglie e paesaggi mozzafiato con laghi cristallini rendono la Svizzera una delle mete più amate d'Europa. A giovare al Paese è anche l'ottima posizione centrale in Europa.

Anche la Nuova Zelanda grazie alla bellezza naturale del luogo con spettacolari catene montuose, foreste e colline è molto apprezzata. Qualità della vita elevata con città pulite e sicure convincono moltissime persone ogni anno a trasferircisi. Ad arricchire l'offerta c'è l'attenzione alla famiglia con una società aperta e circondata da natura, oltre al forte spirito comunitario che ti fanno sentire accolto e supportato.

Perché infine la Germania? Qualità della vita alta con città sicure e cultura straordinaria, oltre a sicurezza economica che attrae chi vuole fare carriera, sono tra le motivazioni più comuni per chi vuole trasferirsi. A conquistare molti è anche la vivace atmosfera delle città con paesaggi diversificati.