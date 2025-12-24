FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Quando dovremmo aprire i regali di Natale, secondo la tradizione?

Quando dovremmo aprire i regali di Natale, secondo la tradizione?

Il Natale si avvicina, ma quando andrebbero aperti i regali secondo la tradizione?
Curiosità24 Dicembre 2025 - ore 12:46 - Redatto da Meteo.it
Curiosità24 Dicembre 2025 - ore 12:46 - Redatto da Meteo.it

Il Natale è da sempre il periodo più magico e bello dell'anno, amato da grandi e piccini. L'attesa è uno dei momenti più attesi e speciali; un'attesa fatta di rituali senza tempo come preparare l'albero di Natale e il presepe, scrivere i biglietti d'auguri, ma anche la caccia al regalo giusto per le persone che amiamo. Proprio palando di regali ogni anno milioni di persone si chiedono: quando si aprono i regali di Natale?

Quando aprire i regali di Natale?

Non c'è una data certa sull'apertura dei regali perché il Natale è da sempre legato alle tradizioni familiari e a volte anche culturali del popolo che lo festeggia. Il Natale nel corso degli anni è diventata non solo una festa religiosa che sancisce, ogni anno, la nascita di Gesù Bambino, ma è anche un'occasione per scambiarsi doni e regali con le persone che amiamo. Una delle tradizioni del Natale è la magia della notte più lunga dell'anno, quella tra la Vigilia e il giorno di Natale, che fa tornare tutti bambini in attesa dell'arrivo di Babbo Natale. E' proprio Santa Claus, o San Nicola, a consegnare doni e regali sotto l'albero, ma quando si possono aprire?

La tradizione più diffusa sull'apertura dei regali di Natale vuole che vengano aperti la mattina del 25 dicembre 2025 dopo il passaggio di Babbo Natale. La leggenda vuole che nella notte di Natale Babbo Natale a bordo della sua slitta trainata da renne entra dopo la mezzanotte nelle case per lasciare i regali sotto l'albero. Al risveglio la corsa verso il salotto per scartocciare i regali.

Regali di Natale, la tradizione di Babbo Natale e della Befana

Attenzione: l'apertura dei regali di Natale non sempre avviene nel giorno di Natale, 25 dicembre, visto che un'altra tradizione vuole che i doni vengano aperti a mezzanotte del 24 dicembre subito dopo il cenone della Vigilia. Si tratta di una tradizione cristiana: dopo la nascita di Gesù, celebrata allo scoccare della mezzanotte, è il momento in cui è possibile radunarsi intorno all'albero per aprire i regali di Natali.

Ma non finisce qui, visto che in alcune zone d'Italia fino alla metà del '900 i regali di Natale venivano aperti il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, che celebra la Befana, un'anziana e malvestita signora che consegna doni ai bambini in tutta Italia alla vigilia dell'Epifania, in modo simile al Babbo Natale. Una figura magica, proprio come Babbo Natale, profondamente radicata nella nostra cultura e considerata da sempre la vera portatrice dei regali ai bambini.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Scoperta la medusa immortale: una speranza per il futuro della medicina
    Curiosità23 Dicembre 2025

    Scoperta la medusa immortale: una speranza per il futuro della medicina

    La medusa immortale (Turritopsis dohrnii), una speranza per la medicina: la sua caratteristica è i ringiovanimento
  • Bonus casa 2026: quali sono gli incentivi confermati (e quali invece quelli cancellati)
    Curiosità23 Dicembre 2025

    Bonus casa 2026: quali sono gli incentivi confermati (e quali invece quelli cancellati)

    Nel 2026 i bonus casa tornano a un assetto più ordinario dopo la stagione degli incentivi straordinari: molte agevolazioni restano attive mentre altre vengono cancellate.
  • Erasmus a Londra dal 2027? Sì, il Regno Unito rientra nel programma europeo
    Curiosità18 Dicembre 2025

    Erasmus a Londra dal 2027? Sì, il Regno Unito rientra nel programma europeo

    Raggiunto l'accordo tra Commissione Europea e Uk per il programma di scambio di studenti Erasmus.
  • Migliorare l'isolamento termico con i tappeti di lana: la soluzione elegante che fa risparmiare in bolletta
    Curiosità18 Dicembre 2025

    Migliorare l'isolamento termico con i tappeti di lana: la soluzione elegante che fa risparmiare in bolletta

    I tappeti non sono solo oggetti d'arredamento, ma anche alleati nel rendere più sostenibile la gestione del riscaldamento: i dati in uno studio.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, il 2025 si chiude con l'alta pressione? La tendenza fino a Capodanno
Tendenza24 Dicembre 2025
Meteo, il 2025 si chiude con l'alta pressione? La tendenza fino a Capodanno
Dopo il maltempo, probabile fase più stabile negli ultimi giorni del 2025. Per Capodanno si profilerebbe l'afflusso di aria più fredda. La tendenza meteo
Meteo, Santo Stefano tra schiarite e qualche pioggia: la tendenza
Tendenza23 Dicembre 2025
Meteo, Santo Stefano tra schiarite e qualche pioggia: la tendenza
Santo Stefano con qualche pioggia in Sardegna, medio Adriatico e Sud. Schiarite altrove con freddo nella norma. La tendenza meteo per i giorni successivi
Meteo, la tendenza aggiornata da Natale verso Capodanno
Tendenza22 Dicembre 2025
Meteo, la tendenza aggiornata da Natale verso Capodanno
Meteo instabile in molte regioni tra Natale e Santo Stefano, possibile miglioramento verso Capodanno: la tendenza delle feste nei dettagli
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 24 Dicembre ore 16:19

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154