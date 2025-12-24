Quando dovremmo aprire i regali di Natale, secondo la tradizione?

Il Natale è da sempre il periodo più magico e bello dell'anno, amato da grandi e piccini. L'attesa è uno dei momenti più attesi e speciali; un'attesa fatta di rituali senza tempo come preparare l'albero di Natale e il presepe, scrivere i biglietti d'auguri, ma anche la caccia al regalo giusto per le persone che amiamo. Proprio palando di regali ogni anno milioni di persone si chiedono: quando si aprono i regali di Natale?

Quando aprire i regali di Natale?

Non c'è una data certa sull'apertura dei regali perché il Natale è da sempre legato alle tradizioni familiari e a volte anche culturali del popolo che lo festeggia. Il Natale nel corso degli anni è diventata non solo una festa religiosa che sancisce, ogni anno, la nascita di Gesù Bambino, ma è anche un'occasione per scambiarsi doni e regali con le persone che amiamo. Una delle tradizioni del Natale è la magia della notte più lunga dell'anno, quella tra la Vigilia e il giorno di Natale, che fa tornare tutti bambini in attesa dell'arrivo di Babbo Natale. E' proprio Santa Claus, o San Nicola, a consegnare doni e regali sotto l'albero, ma quando si possono aprire?

La tradizione più diffusa sull'apertura dei regali di Natale vuole che vengano aperti la mattina del 25 dicembre 2025 dopo il passaggio di Babbo Natale. La leggenda vuole che nella notte di Natale Babbo Natale a bordo della sua slitta trainata da renne entra dopo la mezzanotte nelle case per lasciare i regali sotto l'albero. Al risveglio la corsa verso il salotto per scartocciare i regali.

Regali di Natale, la tradizione di Babbo Natale e della Befana

Attenzione: l'apertura dei regali di Natale non sempre avviene nel giorno di Natale, 25 dicembre, visto che un'altra tradizione vuole che i doni vengano aperti a mezzanotte del 24 dicembre subito dopo il cenone della Vigilia. Si tratta di una tradizione cristiana: dopo la nascita di Gesù, celebrata allo scoccare della mezzanotte, è il momento in cui è possibile radunarsi intorno all'albero per aprire i regali di Natali.

Ma non finisce qui, visto che in alcune zone d'Italia fino alla metà del '900 i regali di Natale venivano aperti il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, che celebra la Befana, un'anziana e malvestita signora che consegna doni ai bambini in tutta Italia alla vigilia dell'Epifania, in modo simile al Babbo Natale. Una figura magica, proprio come Babbo Natale, profondamente radicata nella nostra cultura e considerata da sempre la vera portatrice dei regali ai bambini.