FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Scoperta la medusa immortale: una speranza per il futuro della me...

Scoperta la medusa immortale: una speranza per il futuro della medicina

La medusa immortale (Turritopsis dohrnii), animale marino capace di ringiovanire il proprio corpo, è una speranza per il futuro della medicina e per le terapie cellulari.
Curiosità23 Dicembre 2025 - ore 12:13 - Redatto da Meteo.it
Curiosità23 Dicembre 2025 - ore 12:13 - Redatto da Meteo.it
Foto di repertorio

Una sorprendente scoperta arriva dal mondo marino, e che potrebbe rivoluzionare il ciclo vitale e soprattutto la medicina. Si tratta di un organismo marino che vive nelle acque tropicali e che a differenza degli altri animali, è in grado di tornare indietro nel proprio ciclo vitale. Si tratta di quella che più comunemente viene chiamata medusa immortale, ma che il suo nome scientifico è Turritopsis dohrnii.

La medusa immortale: scoperta importante per la salute dell'uomo

La sua prima apparizione è avvenuta nel 1883, ma ha rivelato il suo segreto di lunga vita solo 100 anni dopo. La sua storia interessa da anni scienziati e ricercatori di tutto il mondo, perché è capace di ringiovanire completamente il proprio corpo. Michael Layden, professore di Scienze biologiche alla Lehigh University, questa medusa immortale (Turritopsis dohrnii) potrebbe offrire informazioni importantissime per mantenere una vita più lunga e sana. Ovviamente non si tratta dell'immortalità per l’uomo, ma di una possibilità di conoscere meglio meccanismi biologici già presenti in natura.

Il professor Layden evidenzia che la medusa immortale è estremamente economica da studiare in laboratorio, un ottimo modello quindi per la ricerca biomedica che può garantire un ritorno scientifico enorme rispetto a costi ridotti.

Le caratteristiche della Turritopsis dohrnii

La sua caratteristica genetica di auto-rigenerazione è un vero e proprio esempio di auto-guarigione animale, si tratta di un processo naturale che potrebbe favorire nuove terapie in campo medico scientifico per la riparazione di tessuti e organi anche per l’essere umano.

Le dimensioni della Turritopsis dohrnii sono circa di 4,5 mm. Questo esemplare animale attiva il suo meccanismo di sopravvivenza quando si trova in difficoltà dovute alla fame, a ferite o a sbalzi di temperatura. Questa medusa è quindi capace di riavvolgere la vita riorganizzando le proprie cellule completamente dando vita a una massa di tessuto da cui nasce un nuovo polipo. Questo processo che prende il nome di transdifferenziazione dura dalle 24 alle 36 ore. Alcuni esemplari di Turritopsis dohrnii sono riusciti a ringiovanire ben 10 volte in soli 2 anni.

Non è un caso unico

Quello della medusa immortale non è un caso unico, altri cnidari hanno la stessa capacità di lui rigenerarsi. Ovviamente questo non rende la sua vita immortale, perché può essere vittima di predatori o di condizioni ambientali estreme e che non le darebbero modo di rigenerarsi.

Secondo la biologa Christine Schnitzler, si è pensato per decenni che una cellula adulta una volta differenziata non potesse più cambiare la sua funzione vitale, ma la medusa immortale dimostra che questo processo non è universale ed è quindi essa stessa la prova che lo stato differenziato di una cellula può essere considerato stabile, ma non definitivo.

Scoperta fondamentale per la medicina e per gli esseri viventi

Questa scoperta potrebbe essere utilissima alla scienza in modo da sviluppare nuove tecniche di terapia cellulare. Maria Pia Miglietta, biologa marina della Texas A&M University, sottolinea che la Turritopsis dohrnii offre una importantissima opportunità per studiare i meccanismi della genetica animale e della rigenerazione, processi che sono importantissimi anche per la salute dell’essere umano.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Bonus casa 2026: quali sono gli incentivi confermati (e quali invece quelli cancellati)
    Curiosità23 Dicembre 2025

    Bonus casa 2026: quali sono gli incentivi confermati (e quali invece quelli cancellati)

    Nel 2026 i bonus casa tornano a un assetto più ordinario dopo la stagione degli incentivi straordinari: molte agevolazioni restano attive mentre altre vengono cancellate.
  • Erasmus a Londra dal 2027? Sì, il Regno Unito rientra nel programma europeo
    Curiosità18 Dicembre 2025

    Erasmus a Londra dal 2027? Sì, il Regno Unito rientra nel programma europeo

    Raggiunto l'accordo tra Commissione Europea e Uk per il programma di scambio di studenti Erasmus.
  • Migliorare l'isolamento termico con i tappeti di lana: la soluzione elegante che fa risparmiare in bolletta
    Curiosità18 Dicembre 2025

    Migliorare l'isolamento termico con i tappeti di lana: la soluzione elegante che fa risparmiare in bolletta

    I tappeti non sono solo oggetti d'arredamento, ma anche alleati nel rendere più sostenibile la gestione del riscaldamento: i dati in uno studio.
  • Dove si trova l'albero di Natale più grande al mondo? - Foto e Video
    Curiosità10 Dicembre 2025

    Dove si trova l'albero di Natale più grande al mondo? - Foto e Video

    L'albero di Natale più grande al mondo si trova in una località italiana: ecco dove e quanto è grande
Ultime newsVedi tutte
Meteo, Santo Stefano tra schiarite e qualche pioggia: la tendenza
Tendenza23 Dicembre 2025
Meteo, Santo Stefano tra schiarite e qualche pioggia: la tendenza
Santo Stefano con qualche pioggia in Sardegna, medio Adriatico e Sud. Schiarite altrove con freddo nella norma. La tendenza meteo per i giorni successivi
Meteo, la tendenza aggiornata da Natale verso Capodanno
Tendenza22 Dicembre 2025
Meteo, la tendenza aggiornata da Natale verso Capodanno
Meteo instabile in molte regioni tra Natale e Santo Stefano, possibile miglioramento verso Capodanno: la tendenza delle feste nei dettagli
Vigilia e Natale con pioggia, neve sulle Alpi e clima più invernale
Tendenza21 Dicembre 2025
Vigilia e Natale con pioggia, neve sulle Alpi e clima più invernale
Maltempo e temperature in calo: per il periodo delle feste di Natale si conferma uno scenario meteo movimentato in molte zone.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 23 Dicembre ore 18:23

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154