FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Trappist-1e è il pianeta più simile alla Terra: i nuovi studi

Trappist-1e è il pianeta più simile alla Terra: i nuovi studi

Il pianeta Trappist-1e sarebbe quello più simile alla Terra che è mai stato scoperto fuori dal Sistema Solare. Si trova a 40 anni luce di distanza e, secondo due nuove ricerche, avrebbe un’atmosfera ricca di azoto.
Spazio11 Settembre 2025 - ore 12:00 - Redatto da Meteo.it
Spazio11 Settembre 2025 - ore 12:00 - Redatto da Meteo.it
Rappresentazione artistica della stella Trappist 1, vista dalla superficie di uno dei suoi pianeti (ESO/M. Kornmesser)

Il pianeta Trappist-1e sarebbe il più simile alla Terra mai scoperto. Si trova a 40 anni luce di distanza.

Trappist-1e avrebbe un’atmosfera ricca di azoto, simile appunto alla nostra. A sostenerlo, come riporta l’Ansa, sono due nuovi studi pubblicati su The Astrophysical Journal Letters.

7 pianeti attorno a una nana rossa

Nuove osservazioni del telescopio spaziale James Webb fanno ipotizzare la presenza dell'atmosfera ricca di azoto molecolare come quella terrestre. Il pianeta orbita attorno a una stella nana rossa.

Il sistema planetario attorno alla stella Trappist-1 è noto da dieci anni ed è composto da sette pianeti che risultano già molto interessanti perché rocciosi e perché molti si trovano nella zona abitabile, ovvero quella che permetterebbe la presenza di acqua liquida superficiale.

Trappist-1d però, per esempio, non avrebbe un’atmosfera, Trappist-1e sì perché è più lontano. I ricercatori guidati da Néstor Espinoza dello Space Telescope Science Institute e da Natalie Allen della Johns Hopkins University l’hanno cercata.

Atmosfera ricca di azoto come sulla Terra

Hanno usato lo spettrografo NirSpec di James Weeb per analizzare la luce della stella Trappist-1 mentre Trappist-1e le passava davanti. Un secondo team, guidato dall'astrofisica Ana Glidden del Mit, si è poi concentrato sui risultati di quattro transiti del pianeta per capire la composizione della sua atmosfera.

I dati sarebbero un po' ambigui ma interessanti. Sembra esclusa un'atmosfera ad alta concentrazione di anidride carbonica, come quelle di Venere e Marte. Esclusa anche una ricca di deuterio (isotopo dell'idrogeno) con forti elementi di anidride carbonica e metano.

I risultati potrebbero essere coerenti con un'atmosfera ricca di azoto molecolare, con tracce di anidride carbonica e metano. E proprio l’azoto molecolare compone il 78% dell’atmosfera terrestre. Per questo Trappist-1e potrebbe essere l'esopianeta più simile alla Terra scoperto finora. Sempre nell’attesa di nuovi dati e della loro interpretazione.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Vita su Marte? La Nasa annuncia di aver trovato una firma biologica: “Scoperta rivoluzionaria”
    Spazio11 Settembre 2025

    Vita su Marte? La Nasa annuncia di aver trovato una firma biologica: “Scoperta rivoluzionaria”

    Scoperta rivoluzionaria della NASA: "Affascinanti macchie di leopardo su una roccia campionata su Marte prodotte da forma di vita antiche".
  • Marte, in 4 simulano una missione spaziale Nasa per un anno
    Spazio11 Settembre 2025

    Marte, in 4 simulano una missione spaziale Nasa per un anno

    Dal 19 ottobre tre uomini e una donna vivranno e lavoreranno per un anno in 160 metri quadrati come se fossero in missione per Marte.
  • Luna immersa nelle Pleiadi: l'appuntamento imperdibile con il cielo di settembre
    Spazio9 Settembre 2025

    Luna immersa nelle Pleiadi: l'appuntamento imperdibile con il cielo di settembre

    La Luna si tuffa nell'ammasso stellare delle Pleiadi per regalarci un evento straordinario. lo show celeste atteso per il 12 settembre.
  • Eclissi totale di Luna: le immagini più belle sui social - Foto
    Spazio8 Settembre 2025

    Eclissi totale di Luna: le immagini più belle sui social - Foto

    Cosa è accaduto durante l'eclissi totale di Luna? Ecco le ultime news e le foto postate sui social da chi ha ammirato lo spettacolare evento
Ultime newsVedi tutte
Meteo, weekend con qualche temporale: ecco dove
Tendenza11 Settembre 2025
Meteo, weekend con qualche temporale: ecco dove
Nel fine settimana una perturbazione attraverserà prima il Nord e la Toscana per poi interessare il settore adriatico domenica. Temperature in aumento. La tendenza meteo
Meteo, nuova perturbazione in arrivo nel secondo weekend di settembre: le zone coinvolte
Tendenza10 Settembre 2025
Meteo, nuova perturbazione in arrivo nel secondo weekend di settembre: le zone coinvolte
Tra sabato 13 e domenica 14 settembre una perturbazione attraverserà l'Italia: nel mirino il Centro-Nord, dove si profilano nuove piogge
Meteo, da venerdì 12 settembre tempo in miglioramento con poche piogge. La tendenza
Tendenza9 Settembre 2025
Meteo, da venerdì 12 settembre tempo in miglioramento con poche piogge. La tendenza
Venerdì ci lasceremo alle spalle l'intensa fase di maltempo che segnerà la parte centrale della settimana. Gli aggiornamenti meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 11 Settembre ore 17:01

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154