Traffico Pasqua 2024, i bollini su strade e autostrade e i consigli utili

Cosa dicono le ultime news sul traffico per Pasqua 2024? Quando è meglio mettersi in macchina per spostarsi per le vacanze? Saranno molti gli italiani che si muoveranno per raggiungere le località di mare, di montagna e le città d’arte. Ecco quando è atteso traffico intenso e da bollino rosso e alcuni consigli utili.

Traffico Pasqua 2024: quando è bene non mettersi in macchina

Fino all'1 Aprile si prevede traffico intenso su strade e autostrade in tutta Italia per gli spostamenti per le vacanze. Cosa dice l'ultimo bollettino sul traffico a Pasqua 2024? Quando è bene non mettersi in auto?

In primis è bene sapere che le situazioni più critiche sono attese in uscita dalle grandi città e verso Sud, a partire dalla A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto, e dai grandi centri del Nord Italia verso la costa ligure. Insomma è previsto che molti si dirigeranno verso il mare o che faranno ritorno a casa da amici e parenti.

Se sabato 30 marzo, si prospetta una giornata da bollino giallo solo in tarda serata, per il giorno di Pasqua, domenica 31 marzo, è previsto ancora bollino giallo. La mattina di domenica sarà segnata da traffico intenso. Chi non ha voluto mettersi in macchina prima, o non ha potuto, tentar di raggiungere le località di vacanza proprio la domenica per concedersi così almeno un giorno di pace e relax.

Traffico da rientro: bollino rosso il 1 Aprile

Si prevede poi traffico piuttosto intenso a Pasquetta, ovvero lunedì 1 aprile. Gli esperti segnalano bollino rosso per i rientri, ma anche per via di tutti quelli che faranno la classica gita fuori porta.

Nel pomeriggio e nella sera del 1° Aprile la situazione potrebbe essere complicata su strade e autostrade. Bollino rosso anche per la mattinata di martedì 2 aprile quando i più fortunati tenteranno di rientrare a casa dopo le vacanze.

Quando sarà bene partire per far ritorno a casa? Meglio nella giornata di martedì, soprattutto dalla metà mattinata in avanti. Quali altri consigli seguire? Uno tra tutti? Controllare, prima della partenza, la viabilità, le code e il traffico in tempo reale sui canali del C.C.I.S.S..