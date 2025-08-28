FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Traffico autostrade, bollino rosso per l'ultimo weekend di agosto...

Traffico autostrade, bollino rosso per l'ultimo weekend di agosto 2025: quando partire?

Sabato 30 agosto sarà il giorno peggiore per mettersi in macchina, soprattutto se si vuole rientrare dopo le ferie. Ecco le previsioni per l'ultimo fine settimana del mese di agosto.
Mobilità28 Agosto 2025 - ore 14:38 - Redatto da Meteo.it
Mobilità28 Agosto 2025 - ore 14:38 - Redatto da Meteo.it

Cosa dicono le previsioni per il traffico nelle autostrade? Il prossimo fine settimana sarà da bollino rosso. Per l'ultimo weekend di agosto 2025 si prevede traffico intenso da Nord a Sud per l'ultimo grande rientro. C'è però anche chi parte. Ecco quindi alcuni consigli utili su quando mettersi in macchina.

Previsioni traffico autostrade: fine settimana da bollino rosso

L’estate 2025 volge al termine. Nell'ultimo fine settimana di agosto, in vista della totale ripresa delle varie attività lavorative, milioni di italiani faranno ritorno verso le città. Cosa dicono le previsioni del traffico in autostrada? Come sarà il grande controesodo? Come molti sapranno già le aree con traffico intenso, secondo Autostrade per l’Italia, riguarderanno, come prevedibile:

  • l’autostrada A1 Milano-Napoli,
  • l'A14 Bologna-Taranto in entrambe le direzioni,
  • l'A4 Milano-Venezia,
  • l'A10 Genova-Ventimiglia,
  • l'A8 Milano-Varese

La giornata di domenica 31 agosto sarà forse quella più problematica. Si prevede, infatti, un vero e proprio picco di rientri con particolare pressione sull’A1.

Secondo Anas, a queste tratte si dovrebbero aggiungere: la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, e numerose strade statali. Tra di esse ci sono: la SS106 Jonica, la SS18 Tirrena Inferiore in Calabria, la SS131 Carlo Felice in Sardegna, la SS148 Pontina e la SS7 Appia nel Lazio.

Per fortuna nel fine settimana gli automobilisti che si metteranno in viaggio per il grande ritorno a casa dopo le vacanze potranno godere dei benefici del blocco dei mezzi pesanti che agevolerà così la loro circolazione.

Bollino rosso per il traffico in autostrada: le previsioni nel dettaglio

Cosa dicono le previsioni del traffico in autostrada? Nell0 specifico si parla di bollino rosso per i rientri. Ma vediamo insieme cosa accadrà giorno per giorno. Il fine settimana prenderà il via già con la giornata di venerdì 29 agosto quando inizieranno i primi rientri e la circolazione si farà sostenuta. Autostrade per l'Italia ha dunque messo per la giornata il bollino arancione sulle principali autostrade.

Sabato 30 agosto sarà una delle due giornate più critiche. Sono attesi rientri massicci e prolungati verso i centri urbani. Bollino rosso per tutta la giornata. Non si prevedono però solo rientri, anche se saranno loro a farla da protagonisti. Secondo Autostrade per l'Italia, infatti, sono previste criticità anche in direzione delle mete turistiche. C'è ancora qualcuno che parte per le vacanze per godersi alcuni giorni di pace e relax a settembre.

Lo stesso discorso vale anche per la giornata di domenica 31 agosto. Nell'ultimo giorno del mese il traffico resterà sostenuto in uscita al mattino, con bollino arancione. Nel pomeriggio e nella serata il bollino sarà rosso.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Viabilità agosto: giorni e orari da bollino rosso su strade e autostrade
    Mobilità1 Agosto 2025

    Viabilità agosto: giorni e orari da bollino rosso su strade e autostrade

    Quando evitare di mettersi al volante nel mese di agosto? Ecco giorni e orari che potrebbero riservare criticità su strade e autostrade italiane.
  • Viaggi in aereo: addio liquidi da 100 ml nel bagaglio a mano. Le novità
    Mobilità26 Luglio 2025

    Viaggi in aereo: addio liquidi da 100 ml nel bagaglio a mano. Le novità

    I nuovi scanner 3D cambiano le regole dei liquidi nei bagaglio a mano: addio flaconcini da 100 ml. Le novità nel trasporto aereo.
  • Vacanze 2025, bollino nero in autostrada: ecco quando non mettersi in macchina
    Mobilità23 Luglio 2025

    Vacanze 2025, bollino nero in autostrada: ecco quando non mettersi in macchina

    Milioni di italiani stanno per iniziare le vacanze estive 2025, ma ci sono dei giorni da bollino nero per il traffico sulle autostrade.
  • Si può guidare con le ciabatte o a piedi nudi?
    Mobilità15 Luglio 2025

    Si può guidare con le ciabatte o a piedi nudi?

    L'abbigliamento estivo ci vede spesso indossare ciabatte, sabot e zoccoli: dobbiamo cambiare le calzature prima di metterci alla guida?
Ultime newsVedi tutte
Meteo, domenica di tregua poi tornano piogge e temporali: la tendenza dal 31 agosto
Tendenza28 Agosto 2025
Meteo, domenica di tregua poi tornano piogge e temporali: la tendenza dal 31 agosto
La tendenza meteo conferma uno scenario movimentato anche a inizio settembre: lunedì 1 arriva la prima perturbazione del mese.
Meteo weekend: sabato 30 ancora pioggia in diverse regioni
Tendenza27 Agosto 2025
Meteo weekend: sabato 30 ancora pioggia in diverse regioni
Due perturbazioni in azione nel weekend: si faranno sentire soprattutto sabato, mentre per domenica 31 agosto si profila uno scenario più stabile
Meteo: fino a sabato 30 Italia tra maltempo e caldo anomalo. Poi parziale miglioramento
Tendenza26 Agosto 2025
Meteo: fino a sabato 30 Italia tra maltempo e caldo anomalo. Poi parziale miglioramento
La perturbazione n.5, residuo dell'ex uragano Erin, insisterà fino a sabato 30 agosto sull'Italia. Domenica 31 solo un temporaneo miglioramento.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 28 Agosto ore 16:18

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154