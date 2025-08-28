Traffico autostrade, bollino rosso per l'ultimo weekend di agosto 2025: quando partire?

Cosa dicono le previsioni per il traffico nelle autostrade? Il prossimo fine settimana sarà da bollino rosso. Per l'ultimo weekend di agosto 2025 si prevede traffico intenso da Nord a Sud per l'ultimo grande rientro. C'è però anche chi parte. Ecco quindi alcuni consigli utili su quando mettersi in macchina.

Previsioni traffico autostrade: fine settimana da bollino rosso

L’estate 2025 volge al termine. Nell'ultimo fine settimana di agosto, in vista della totale ripresa delle varie attività lavorative, milioni di italiani faranno ritorno verso le città. Cosa dicono le previsioni del traffico in autostrada? Come sarà il grande controesodo? Come molti sapranno già le aree con traffico intenso, secondo Autostrade per l’Italia, riguarderanno, come prevedibile:

l’autostrada A1 Milano-Napoli,

Milano-Napoli, l' A14 Bologna-Taranto in entrambe le direzioni,

Bologna-Taranto in entrambe le direzioni, l' A4 Milano-Venezia,

Milano-Venezia, l' A10 Genova-Ventimiglia,

Genova-Ventimiglia, l'A8 Milano-Varese

La giornata di domenica 31 agosto sarà forse quella più problematica. Si prevede, infatti, un vero e proprio picco di rientri con particolare pressione sull’A1.

Secondo Anas, a queste tratte si dovrebbero aggiungere: la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, e numerose strade statali. Tra di esse ci sono: la SS106 Jonica, la SS18 Tirrena Inferiore in Calabria, la SS131 Carlo Felice in Sardegna, la SS148 Pontina e la SS7 Appia nel Lazio.

Per fortuna nel fine settimana gli automobilisti che si metteranno in viaggio per il grande ritorno a casa dopo le vacanze potranno godere dei benefici del blocco dei mezzi pesanti che agevolerà così la loro circolazione.

Bollino rosso per il traffico in autostrada: le previsioni nel dettaglio

Cosa dicono le previsioni del traffico in autostrada? Nell0 specifico si parla di bollino rosso per i rientri. Ma vediamo insieme cosa accadrà giorno per giorno. Il fine settimana prenderà il via già con la giornata di venerdì 29 agosto quando inizieranno i primi rientri e la circolazione si farà sostenuta. Autostrade per l'Italia ha dunque messo per la giornata il bollino arancione sulle principali autostrade.

Sabato 30 agosto sarà una delle due giornate più critiche. Sono attesi rientri massicci e prolungati verso i centri urbani. Bollino rosso per tutta la giornata. Non si prevedono però solo rientri, anche se saranno loro a farla da protagonisti. Secondo Autostrade per l'Italia, infatti, sono previste criticità anche in direzione delle mete turistiche. C'è ancora qualcuno che parte per le vacanze per godersi alcuni giorni di pace e relax a settembre.

Lo stesso discorso vale anche per la giornata di domenica 31 agosto. Nell'ultimo giorno del mese il traffico resterà sostenuto in uscita al mattino, con bollino arancione. Nel pomeriggio e nella serata il bollino sarà rosso.