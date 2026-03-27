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Toscana sotto la neve: accumuli fino a 40 cm, scatta l'allerta per le valanghe - Video

Fino a 40 cm di neve in Toscana: scatta l'allerta valanghe. Bus di pellegrini con 58 persone a bordo bloccato. Soccorsi dai Carabinieri, sono stati portati al riparo.
Clima27 Marzo 2026 - ore 12:48 - Redatto da Meteo.it
Clima27 Marzo 2026 - ore 12:48 - Redatto da Meteo.it

La Toscana si è trovata alle prese con una nevicata con accumuli che arrivano addirittura fino a 40 cm. Tanti i disagi nelle scorse ore soprattutto alla viabilità con strade chiuse al traffico.

Tra gli episodi più eclatanti, si segnala quello che ha avuto luogo lungo la Strada Provinciale 60, in località di Chiusi della Verna e che riguarda un pullman bloccato dalla neve con a bordo 58 pellegrini diretti al Santuario Francescano della Verna.

Toscana sotto la neve: pullman fermo con 58 pellegrini

Il gruppo di pellegrini, è partito da Sesto Fiorentino, ma lungo il percorso ha dovuto fare i conti con le condizioni meteo avverse che e gli abbondanti accumuli di neve formatisi sulla carreggiata, che hanno bloccato il mezzo a 4 Km dal centro cittadino. A bordo del bus turistico un gruppo di anziani, alcuni dei quali con difficoltà di deambulazione.

Immediato l'intervento degli uomini dei Carabinieri della Compagnia di Bibbiena che hanno prontamente messo in atto le operazioni di soccorso. L'impossibilità di liberare il pullman con i mezzi spazzaneve ha fatto si che i militari organizzassero un trasporto in sicurezza dei passeggeri.

A quel punto sono entrate in gioco le pattuglie dell'Arma dei Carabinieri che come una staffetta hanno trasportato al sicuro tutti i pellegrini. I 58 passeggeri del bus sono stati ospitati presso il Municipio di Chiusi della Verna, dove hanno ricevuto assistenza. Nessuna delle persone a bordo del mezzo ha riportato danni.

Come per il bus anche diversi automobilisti sono rimasti bloccati in diverse località della Toscana e dell'Appenino anche già in Emilia Romagna sempre a causa delle intense nevicate delle scorse ore. In molti si sono ritrovati a spalare la neve dalle strade per liberare le auto rimaste bloccate sulle carreggiate.

Allerta valanghe

Le intense nevicate hanno immediatamente fatto scattare l'allerta di codice giallo per il rischio di possibili valanghe. Tramite una nota stampa la Regione Toscana fa sapere: "L'allerta è stata annunciata dalla Sala operativa unificata della protezione civile regionale in base alle informazioni del Servizio Meteomont dei carabinieri forestali. Si ipotizza una bassa probabilità di valanghe significative ma non si escludono, nell'area interessata, singoli eventi di portata ridotta difficilmente prevedibili".

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Ultimo aggiornamento Venerdì 27 Marzo ore 15:44

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