Tornado devasta il Mississippi: 26 morti e distruzione ovunque. VIDEO

Una terribile scia di morte e distruzione: il Mississippi è stato devastato da un potente tornado, che ha spazzato via la cittadina di Rolling Fork. La furia del vento ha ucciso almeno 26 persone e ne ha ferite altre decine. Nelle terribili immagini girate dopo il passaggio del tornado si vedono i resti di quella che era una comunità di 1.700 persone: quartieri rasi al suolo, case senza più il tetto, auto ribaltate, devastazioni ovunque. Secondo quanto riporta Rai News, la furia del tornado ha anche lasciato migliaia di persone senza elettricità in Mississippi, Alabama e Tennessee, mentre il governatore della Georgia Brian Kemp ha dichiarato lo stato d’emergenza.

Tornado in Mississippi: la situazione

Le devastazioni sono state talmente gravi che è intervenuto anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. "Faremo tutto il possibile per aiutare. Saremo lì per tutto il tempo necessario. Jill e io stiamo pregando per coloro che hanno perso i loro cari nei devastanti tornado del Mississippi e per coloro i cui cari sono dispersi”, ha dichiarato l’inquilino della Casa Bianca. Intanto le operazioni di ricerca e salvataggio sono ancora in corso nella contea di Sharkey, dove si trova Rolling Fork. “La mia città è scomparsa", ha detto alla Cnn il sindaco Eldridge Walker. Anche Papa Francesco ha pregato per il Mississippi.