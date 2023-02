Tornado colpisce il New Jersey: (quasi) mai visto a febbraio. VIDEO

Un’ondata di maltempo ha colpito il New Jersey, negli Stati Uniti: a essere duramente coinvolta è stata la contea di Mercer, dove si trova la capitale dello stato Trenton. Nella zona sono stati sradicati dal vento diversi alberi, che hanno causato danni alle linee elettriche e a varie abitazioni. Alcune decide di persone sono state costrette a lasciare le proprie case, mentre le autorità stanno verificando le condizioni degli edifici. Intanto gli esperti del servizio meteorologico, che avevano diramato un’allerta, stanno verificando se a toccare terra nella zona sia effettivamente stato un tornado.

I tornado in New Jersey

Non è infatti ancora sicura la natura dell’evento che ha spazzato il New Jersey: sebbene l’allerta rilasciata dal Servizio meteorologico nazionale parlasse di un possibile tornado, non si è ancora certi che l’evento fosse di tale portata. Mentre si provvede a ripulire i danni, gli esperti sono al lavoro, i tornado in New Jersey a febbraio sono infatti estremamente rari. Sono solo 4 quelli storicamente registrati nel mese, e se quello di ieri fosse confermato sarebbero solamente il quinto: un evento davvero eccezionale.