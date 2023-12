Domani sera torna il "bacio" Luna-Saturno. Come osservare la congiunzione spettacolare

Torna tra poche ore uno degli appuntamenti più affascinanti con il firmamento. Domani il nostro satellite sarà protagonista di una delle congiunzioni più spettacolari. Il "bacio" Luna - Saturno, sebbene non raro, affascina ogni volta migliaia di appassionati di fenomeni celesti.

La Luna incontra Saturno nel cielo di dicembre

Il pianeta degli Anelli torna a duettare con il nostro satellite domani - domenica 17 dicembre - offrendoci un "bacio" Luna-Saturno spettacolare. Pur non trattandosi di un evento raro, è comunque sempre molto suggestivo.

Come fanno sapere dall'Uai potremmo ammirare il suggestivo "bacio spaziale" puntando lo sguardo in direzione Sud-Ovest. Il nostro satellite - in fase crescente e visibile al 20% dopo il novilunio dello scorso 13 dicembre - e il gigante gassoso si incontreranno nella costellazione dell'Acquario.

Volgendo lo sguardo all'orizzonte - in direzione Sud-Ovest - intorno alle 19 di domenica sera, potremmo ammirare questo "bacio" che promette di tenere incollati migliaia di appassionati di astronomia e fenomeni celesti.

©Stellarium - cielo del 17 dicembre ore 19.00 circa

Consigli per un'osservazione ottimale del "bacio spaziale"

L'effusione celeste tra la Luna e Saturno sarà teoricamente visibile a occhio nudo. purché si scelga un punto d'osservazione lontano da fonti di inquinamento luminoso. Saturno - con una magnitudine di 0.9 - sarà infatti abbastanza luminoso da poter essere individuato anche senza l'impiego di strumenti. Tuttavia - come sempre accade quando parliamo del Signore degli Anelli - è consigliabile l'impiego di un binocolo o un telescopio per essere sicuri di non perdersi nessun particolare.

Ovviamente sarà necessario anche un cielo sgombro da nubi per garantirsi una visuale ottimale dello show celeste. Anche la scelta del punto di osservazione riveste un'importanza particolare, e optare per zone buie e lontane dalle fonti di inquinamento luminoso delle città permetterà di ammirare il "bacio" Luna-Saturno in tutta la sua bellezza, regalando ancora una volta un'esperienza indimenticabile a tutti gli skywatcher.