Tordo con basetta: la nuova specie di pesce tropicale avvistata per la prima volta in Italia, dove si trova?

Quale nuova specie di pesce tropicale è approdata in Italia? Si tratta del tordo con la basetta, ovvero il Pteragogus trispilus. Come è giunto fino a qui? Secondo le ultime news è entrato in Mediterraneo dal Mar Rosso attraverso il Canale di Suez. Ecco cosa sappiamo di questa specie non autoctona che dopo il granchi blu troveremo sulle nostre coste.

Tordo con la basetta: cos'è, da dove viene e come riconoscerlo?

La specie di pesci tropicale del tordo con la basetta è stata avvistata per la prima volta nell'ormai lontano 1991 lungo le coste israeliane. In poco tempo ha colonizzato tutti i paesi del Mediterraneo orientale passando dal Libano alla Siria, dalla Turchia a Cipro e poi in Grecia e Libia.

Ora? A quanto pare questo pesce ha nuotato ancora un po' per arrivare fino in Italia? A scovarlo sono stati i ricercatori dell’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine del Consiglio nazionale delle ricerche di Ancona. Come? Grazie ad un video girato dai subacquei di Sailing Bubbles. Le immagini immortalano il tordo con la basetta nuotare presso le Isole Pelagie e divertirsi nel giocare a nascondino tra le foglie di una prateria di posidonia.

Cosa sappiamo del tordo con la basetta? Si tratta di un pesce piccolo, carnivoro, che si ciba di piccoli animali come gasteropodi, foraminiferi e piccoli crostacei.

Per ora non sappiamo altro su questo animale e sull'impatto che avrà sul nostro habitat marino. Certo è che questo pesce che ora nuota libero e felice nelle acque siciliane, viste le elevate temperature raggiunte, verrà costantemente monitorato e studio dopo studio potremo imparare a conoscerlo meglio.

Il video dell'avvistamento

Avvistata, nei mari italiani, una nuova specie tropicale: il "tordo con la basetta", Pteragogus trispilus

Il piccolo pesce è entrato nel Mediterraneo attraverso il Canale di Suez.

