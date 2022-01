Tonga, erutta il vulcano sottomarino: è tsunami da Tonga a Fiji. Allerta nel Pacifico

photo credit: ANSA

A Tonga erutta il vulcano sottomarino che causa uno tsunami - con onde molto alte - che colpisce da Tonga a Fiji e fa lanciare un'allerta in tutto il Pacifico. Allarme che non doveva essere sottovalutato visto che a far le spese delle conseguenze sono sono state anche le coste della California e quelle del Giappone.

Tonga: l'eruzione del vulcano sottomarino

L'eruzione del vulcano sottomarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai, vicino a Tonga, l'arcipelago composto da 170 isole del Sud Pacifico, che si trova a metà strada tra la Nuova Zelanda e le Hawaii, ha causato uno tsunami potentissimo che è giunto sia sulle coste della California che su quelle del Giappone. Solo ieri Hunga Tonga-Hunga Hàapai si era registrata la prima eruzione che aveva fatto dilagare un primo allarme tsunami poi revocato. A distanza di poche ore, però, il vulcano è tornato a sbuffare, anzi a far sentire tutta la sua voce e a dar prova della sua potenza.

L'eruzione del vulcano sottomarino è stata sicuramente molto forte così come la descrivono i media locali ed è durata per ben otto minuti. Il boato sordo è stato avvertito a chilometri e chilometri di distanza. L'ampiezza della nube di cenere ha oscurato i cieli.

Il satellite ha catturato alcune immagini in merito all'eruzione del vulcano mostrando un'enorme nuvola di cenere e onde d'urto che si diffondevano dal luogo dell'eruzione.

BREAKING: Satellite image captures Tonga's Hunga volcano erupting



(Source: @US_Stormwatch) pic.twitter.com/VolrJs7Gfi — The Spectator Index (@spectatorindex) January 15, 2022

Lo tsunami: la forza dell'acqua dal Giappone alla California

Dopo l'eruzione del vulcano sottomarino a Tonga, l'allarme tsunami è scattato, oltre che a Tonga, sia alle Samoa, che nelle Fiji e in Nuova Zelanda. A tutta la popolazione è stato chiesto di tenersi a distanza dalle aree costiere a causa del rischio di correnti anomale e imprevedibili maree.

Le onde anomale hanno raggiunto la costa, la capitale del regno allagando le strutture, sommerse anche di cenere. Lo tsunami che si è abbattuto sull'isola di Tonga ha così causato ulteriori problemi. Un'onda alta 1,2 metri è stata osservata a Nukualofa.

L'allerta tsunami è stata diramata per tutta la costa occidentale degli Stati Uniti interessando così le coste della California fino all'Alaska. L'onda lunga dello tsunami ha interessato anche queste zone con onde alte settanta centimetri. Le autorità hanno detto a tutti di abbandonare le spiagge e allontanarsi dalla costa. Il divieto di farsi trovare in mare è stato emanato non tanto per l'altezza delle onde, ma per le forti ed imprevedibili correnti che si sono venute a creare.

In Giappone, invece, l'onda anomala ha raggiunto le isole Amami, nel Sud dell'isola. Perfino qui le autorità locali hanno raccomandato alla popolazione di tenersi lontano dalle coste, in particolare da spiagge e foci dei fiumi.