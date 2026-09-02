Trema la Toscana nella notte: terremoto di magnitudo 3.2 avvertito tra Lucca, Massa e Pistoia

Notte di paura in Toscana per una scossa di terremoto magnitudo 3.2 avvertita tra Lucca, Massa e Pistoia. Si tratta dell’ennesimo episodio sismico nella zona. Ad agosto nella regione si sono registrate 21 scosse con magnitudo pari o superiore a 2.0.

Terremoto magnitudo 3.2 in Toscana

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata oggi, mercoledì 2 settembre, alle 02:40 dai sismografi dell'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).

L'epicentro del sisma è stato individuato 7 chilometri a nord-est di Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca, a una profondità di 9 chilometri. Le scosse sono state percepite chiaramente dalla popolazione, e sono in molti che, nel cuore della notte, si sono riversati in strada. Non sono mancate neppure le segnalazioni sui social di persone svegliate di soprassalto e impaurite per questa ennesima scossa.

Le vibrazioni non sono state percepite solo in provincia di Lucca, ma anche nelle aree dell'Appennino, all'Abetone e in alcuni comuni della provincia di Pistoia. Nonostante la paura però, non sono stati fortunatamente registrati danni a persone o cose.

La terra torna a tremare in Toscana

Quella di stanotte è stata l'ennesima scossa avvertita in Toscana. Nel mese di agosto la terra ha tremato 21 volte. Il 28 agosto la terra aveva tremato a pochi chilometri di distanza dal punto di stanotte. In quell'occasione i sismografi dell'Ingv avevano registrato una scossa magnitudo 3.2, epicentro a circa 6 chilometri a nord-est di Coreglia Antelminelli.

Il mese appena concluso si è rivelato un mese particolarmente "vivace" dal punto di vista geologico e la scossa di Coreglia Antelminelli è stata la ventunesima con magnitudo pari o superiore a 2.0 registrata in Toscana. Si tratta indubbiamente di una fase di marcata attività sismica che sta interessando la regione.