Scossa di terremoto nella notte in Friuli Venezia Giulia di magnitudo 3.3: forte boato e paura in provincia di Udine

Una scossa di terremoto è stata avvertita nel cuore della notte in Friuli Venezia Giulia. Alle 00:19:40 di oggi, giovedì 27 agosto 2026, la Sala Sismica dell’INGV ha registrato una scossa di magnitudo 3.3 in provincia di Udine.

L’epicentro del sisma è stato localizzato a circa un chilometro a sud-ovest della località di Amaro, mentre l’ipocentro è stato individuato a una profondità di 12,6 chilometri.

Terremoto in Friuli Venezia Giulia: scossa avvertita distintamente

Nonostante una magnitudo contenuta, la scossa di terremoto che questa notte ha fatto tremare il Friuli Venezia Giulia è stata avvertita distintamente dai residenti della regione del Nord Italia, in particolare da chi abita nell’area dell’Alto Friuli.

Dalle segnalazioni arrivate ai media locali, pare che in concomitanza con la scossa di terremoto sia stato avvertito un boato improvviso e intenso seguito dalla vibrazione del terreno. Segnalazioni sono arrivate, tra gli altri, dai residenti dei comuni di Venzone, Tarcento, Montenars, Ravascletto, Taipana, Moggio Udinese, Resia e Paularo.

Epicentro ad Amaro

Secondo i dati forniti dall’INGV, il punto di origine del terremoto di questa notte è localizzato nell’area di Amaro, in Carnia. Tra le località più vicine ci sono Cavazzo Carnico, Venzone, Bordano, Tolmezzo e Verzegnis.

Non si segnalano danni a persone e immobili

Stando alle ultime informazioni diramate alla stampa, al momento dalle prime verifiche effettuate dagli enti competenti, non risultano feriti né danni riconducibili alla scossa di terremoto avvenuta questa notte in Friuli. Un terremoto di magnitudo 3.3 è solitamente in grado di essere avvertito dalla popolazione, soprattutto nelle zone più vicine all’epicentro, ma normalmente non è associato a danni significativi.

Il terremoto di questa notte ha avuto luogo in una zona caratterizzata da una significativa attività sismica. Il Friuli Venezia Giulia è infatti una delle regioni italiane interessate da questo tipo di fenomeni.