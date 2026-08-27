FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Scossa di terremoto nella notte in Friuli Venezia Giulia di magni...

Scossa di terremoto nella notte in Friuli Venezia Giulia di magnitudo 3.3: forte boato e paura in provincia di Udine

Terremoto nella notte in Friuli Venezia Giulia. Una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in provincia di Udine.
Eventi estremi27 Agosto 2026 - ore 11:46 - Redatto da Redazione Meteo.it
Eventi estremi27 Agosto 2026 - ore 11:46 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Una scossa di terremoto è stata avvertita nel cuore della notte in Friuli Venezia Giulia. Alle 00:19:40 di oggi, giovedì 27 agosto 2026, la Sala Sismica dell’INGV ha registrato una scossa di magnitudo 3.3 in provincia di Udine.

L’epicentro del sisma è stato localizzato a circa un chilometro a sud-ovest della località di Amaro, mentre l’ipocentro è stato individuato a una profondità di 12,6 chilometri.

Terremoto in Friuli Venezia Giulia: scossa avvertita distintamente

Nonostante una magnitudo contenuta, la scossa di terremoto che questa notte ha fatto tremare il Friuli Venezia Giulia è stata avvertita distintamente dai residenti della regione del Nord Italia, in particolare da chi abita nell’area dell’Alto Friuli.

Dalle segnalazioni arrivate ai media locali, pare che in concomitanza con la scossa di terremoto sia stato avvertito un boato improvviso e intenso seguito dalla vibrazione del terreno. Segnalazioni sono arrivate, tra gli altri, dai residenti dei comuni di Venzone, Tarcento, Montenars, Ravascletto, Taipana, Moggio Udinese, Resia e Paularo

Epicentro ad Amaro

Secondo i dati forniti dall’INGV, il punto di origine del terremoto di questa notte è localizzato nell’area di Amaro, in Carnia. Tra le località più vicine ci sono Cavazzo Carnico, Venzone, Bordano, Tolmezzo e Verzegnis.

Non si segnalano danni a persone e immobili

Stando alle ultime informazioni diramate alla stampa, al momento dalle prime verifiche effettuate dagli enti competenti, non risultano feriti né danni riconducibili alla scossa di terremoto avvenuta questa notte in Friuli. Un terremoto di magnitudo 3.3 è solitamente in grado di essere avvertito dalla popolazione, soprattutto nelle zone più vicine all’epicentro, ma normalmente non è associato a danni significativi.

Il terremoto di questa notte ha avuto luogo in una zona caratterizzata da una significativa attività sismica. Il Friuli Venezia Giulia è infatti una delle regioni italiane interessate da questo tipo di fenomeni.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • 24 agosto 2016, la notte che sconvolse il Centro Italia: cosa accadde e cosa rimane oggi
    Eventi estremi24 Agosto 2026

    24 agosto 2016, la notte che sconvolse il Centro Italia: cosa accadde e cosa rimane oggi

    24 agosto 2016, una scossa di terremoto nel cuore della notte sconvolse il Centro Italia. Il punto della situazione sulla ricostruzione.
  • Etna in eruzione oggi, aeroporto di Catania ancora bloccato: voli sospesi e disagi sulle strade
    Eventi estremi14 Agosto 2026

    Etna in eruzione oggi, aeroporto di Catania ancora bloccato: voli sospesi e disagi sulle strade

    Etna in eruzione oggi 14 agosto 2026: cenere vulcanica su Catania, voli sospesi all’aeroporto Fontanarossa e forti disagi alla viabilità. Gli ultimi aggiornamenti.
  • El Niño verso livelli record: l’allarme dell’OMM sulle possibili conseguenze
    Eventi estremi12 Agosto 2026

    El Niño verso livelli record: l’allarme dell’OMM sulle possibili conseguenze

    El Niño 2026 preoccupa l'OMM che parla di temperature record, piogge torrenziali e condizioni di siccità superiori.
  • Etna in eruzione, spettacolare nube rosa al tramonto: la colonna eruttiva illumina il cielo
    Eventi estremi11 Agosto 2026

    Etna in eruzione, spettacolare nube rosa al tramonto: la colonna eruttiva illumina il cielo

    Al tramonto, l’attività dell’Etna offre uno spettacolo suggestivo, con la nube vulcanica che si tinge di sfumature rosate.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: tra fine agosto e inizio settembre qualche temporale e caldo meno estremo
Tendenza27 Agosto 2026
Meteo: tra fine agosto e inizio settembre qualche temporale e caldo meno estremo
La tendenza meteo per la fine di agosto e i primi giorni di settembre vede un indebolimento parziale dell'anticiclone con possibili temporali.
Meteo, weekend rovente al Sud e in Sicilia: la tendenza
Tendenza26 Agosto 2026
Meteo, weekend rovente al Sud e in Sicilia: la tendenza
Temperature oltre i 40 gradi al Sud e Sicilia mentre il caldo si attenua leggermente al Centro e in Sardegna: la tendenza per l'ultimo weekend di agosto
Meteo: agosto si chiude con clima bollente, afa e picchi fino a 45 gradi
Tendenza25 Agosto 2026
Meteo: agosto si chiude con clima bollente, afa e picchi fino a 45 gradi
La tendenza meteo per la fine di agosto vede un caldo estremo e intenso perlopiù al Sud e nelle Isole dove si toccheranno i 44-45 gradi con afa.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 27 Agosto ore 14:01

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154