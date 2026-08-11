FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Etna in eruzione, spettacolare nube rosa al tramonto: la colonna ...

Etna in eruzione, spettacolare nube rosa al tramonto: la colonna eruttiva illumina il cielo

Al tramonto, l’attività dell’Etna offre uno spettacolo suggestivo, con la nube vulcanica che si tinge di sfumature rosate.
Eventi estremi11 Agosto 2026 - ore 10:24 - Redatto da Redazione Meteo.it
Eventi estremi11 Agosto 2026 - ore 10:24 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

L’Etna torna protagonista del cielo siciliano con una nuova fase eruttiva, regalando uno spettacolo particolarmente suggestivo. Al tramonto di lunedì 10 agosto, la nube generata dall’attività del vulcano si è estesa ampiamente sopra la Sicilia orientale. La luce del sole ormai basso sull’orizzonte ha colorato la formazione di sfumature rosate, arancioni e rossastre.

Etna in eruzione, nube rosa al tramonto

Il cielo della Sicilia orientale è stato dominato dalla spettacolare nube associata alla recente attività dell’Etna. Le particolari condizioni di luce del tramonto hanno accentuato i colori della formazione, creando sfumature dal rosa al rosso. Nonostante la bellezza delle immagini, l’attività vulcanica continua a provocare effetti concreti anche sulla mobilità aerea. Una delle fotografie è stata realizzata a Catania, mentre altre testimonianze visive provengono da Zafferana Etnea.

Dalla città etnea il vulcano appare sullo sfondo, oltre la costa e gli stabilimenti balneari. Sopra il cratere si distingue chiaramente l’ampia nube, illuminata dai raggi del sole ormai vicino all’orizzonte. Il contrasto tra il paesaggio marino e la sagoma scura dell’Etna rende la scena particolarmente suggestiva. A Zafferana, invece, la nube si osserva sopra le abitazioni e i rilievi circostanti. Le immagini mostrano una massa nuvolosa estesa, resa ancora più evidente dalle tonalità calde della sera. In alcuni scatti la formazione appare compatta e imponente, occupando una vasta parte del cielo. Con il calare della luce, le zone più alte della nube restano illuminate mentre il territorio sottostante si immerge gradualmente nell’oscurità. Da punti di osservazione differenti emerge quindi la grande estensione del fenomeno.

Eruzione Etna, colata lavica sempre più intensa

L’Etna continua a vivere una fase di intensa attività, con frequenti esplosioni concentrate nell’area sommitale, soprattutto dal cratere Voragine. Nel frattempo, tre bocche eruttive alimentano diverse colate di lava, originate da fratture apertesi intorno ai 2.750 metri di quota. I flussi incandescenti si dirigono verso la Valle del Bove e la Valle del Leone, senza interrompere il loro percorso. Anche il tremore vulcanico resta su valori elevati, confermando la persistente energia del vulcano.

Rispetto alle ore precedenti, invece, si registra una riduzione della quantità di cenere immessa nell’atmosfera. Il calo della cenere ha consentito la ripresa degli atterraggi all’aeroporto di Catania, dove nella giornata di ieri le operazioni sono tornate regolari. Durante la notte lo scalo ha continuato a gestire senza interruzioni sia gli arrivi sia le partenze. Permangono tuttavia alcune ripercussioni sui passeggeri a causa dei voli precedentemente cancellati o trasferiti verso altri aeroporti. L’avviso VONA per il traffico aereo, diramato dall’INGV di Catania, resta comunque al livello arancione.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Terremoto in Colombia di magnitudo 7.4: danni, vittime e feriti. La situazione
    Eventi estremi10 Agosto 2026

    Terremoto in Colombia di magnitudo 7.4: danni, vittime e feriti. La situazione

    Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia con epicentro a San José del Palmar nel dipartimento di Choco.
  • Terremoto a Pisa oggi, scossa di magnitudo 4.3: avvertita a Livorno e Lucca, treni sospesi
    Eventi estremi4 Agosto 2026

    Terremoto a Pisa oggi, scossa di magnitudo 4.3: avvertita a Livorno e Lucca, treni sospesi

    Terremoto a Pisa oggi, martedì 4 agosto 2026: scossa di magnitudo 4.3 avvertita anche a Livorno, Lucca, Versilia e Massa Carrara.
  • Terremoto a Napoli e Campi Flegrei, forte scossa di magnitudo 4.7
    Eventi estremi31 Luglio 2026

    Terremoto a Napoli e Campi Flegrei, forte scossa di magnitudo 4.7

    Forte terremoto a Napoli e nei Campi Flegrei oggi, 31 luglio 2026: scossa di magnitudo 4.7 alle 19:46, con ipocentro a 3 km.
  • Grecia in fiamme: incendi da Paros a Creta, evacuazioni e due vigili del fuoco morti
    Eventi estremi31 Luglio 2026

    Grecia in fiamme: incendi da Paros a Creta, evacuazioni e due vigili del fuoco morti

    Grecia in fiamme. Si registrano ingenti incendi da Paros a Creta e almeno 8000 evacuazioni tra residenti e turisti. Ecco le ultime news.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: Ferragosto rovente! Svolta a inizio settimana, ma dove?
Tendenza11 Agosto 2026
Meteo: Ferragosto rovente! Svolta a inizio settimana, ma dove?
La tendenza meteo per il weekend di Ferragosto vede un caldo sempre intenso ma con picchi estremi meno probabili. Poi una svolta, ma non ovunque.
Meteo, Ferragosto con caldo intenso poi possibile tregua: la tendenza
Tendenza10 Agosto 2026
Meteo, Ferragosto con caldo intenso poi possibile tregua: la tendenza
Caldo opprimente per tutta la settimana di Ferragosto ma dal 17 agosto possibile cambio di scenario a partire dal Centro-nord. La tendenza meteo
Meteo, caldo e afa ancora protagonisti sull’Italia
Tendenza9 Agosto 2026
Meteo, caldo e afa ancora protagonisti sull’Italia
Caldo e afa restano ancora protagonisti sull’Italia: l’anticiclone africano domina fino a Ferragosto, poi potrebbe arrivare un primo cambiamento
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 12 Agosto ore 00:52

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154