Etna in eruzione, spettacolare nube rosa al tramonto: la colonna eruttiva illumina il cielo

L’Etna torna protagonista del cielo siciliano con una nuova fase eruttiva, regalando uno spettacolo particolarmente suggestivo. Al tramonto di lunedì 10 agosto, la nube generata dall’attività del vulcano si è estesa ampiamente sopra la Sicilia orientale. La luce del sole ormai basso sull’orizzonte ha colorato la formazione di sfumature rosate, arancioni e rossastre.

Etna in eruzione, nube rosa al tramonto

Il cielo della Sicilia orientale è stato dominato dalla spettacolare nube associata alla recente attività dell’Etna. Le particolari condizioni di luce del tramonto hanno accentuato i colori della formazione, creando sfumature dal rosa al rosso. Nonostante la bellezza delle immagini, l’attività vulcanica continua a provocare effetti concreti anche sulla mobilità aerea. Una delle fotografie è stata realizzata a Catania, mentre altre testimonianze visive provengono da Zafferana Etnea.

Dalla città etnea il vulcano appare sullo sfondo, oltre la costa e gli stabilimenti balneari. Sopra il cratere si distingue chiaramente l’ampia nube, illuminata dai raggi del sole ormai vicino all’orizzonte. Il contrasto tra il paesaggio marino e la sagoma scura dell’Etna rende la scena particolarmente suggestiva. A Zafferana, invece, la nube si osserva sopra le abitazioni e i rilievi circostanti. Le immagini mostrano una massa nuvolosa estesa, resa ancora più evidente dalle tonalità calde della sera. In alcuni scatti la formazione appare compatta e imponente, occupando una vasta parte del cielo. Con il calare della luce, le zone più alte della nube restano illuminate mentre il territorio sottostante si immerge gradualmente nell’oscurità. Da punti di osservazione differenti emerge quindi la grande estensione del fenomeno.

#Etna: ieri sera si è aperta una nuova frattura eruttiva nella Valle del Bove a quota 1.900 m.



Ora sono attive tre bocche in totale, mentre prosegue l'attività esplosiva al cratere Voragine.



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Eruzione Etna, colata lavica sempre più intensa

L’Etna continua a vivere una fase di intensa attività, con frequenti esplosioni concentrate nell’area sommitale, soprattutto dal cratere Voragine. Nel frattempo, tre bocche eruttive alimentano diverse colate di lava, originate da fratture apertesi intorno ai 2.750 metri di quota. I flussi incandescenti si dirigono verso la Valle del Bove e la Valle del Leone, senza interrompere il loro percorso. Anche il tremore vulcanico resta su valori elevati, confermando la persistente energia del vulcano.

Rispetto alle ore precedenti, invece, si registra una riduzione della quantità di cenere immessa nell’atmosfera. Il calo della cenere ha consentito la ripresa degli atterraggi all’aeroporto di Catania, dove nella giornata di ieri le operazioni sono tornate regolari. Durante la notte lo scalo ha continuato a gestire senza interruzioni sia gli arrivi sia le partenze. Permangono tuttavia alcune ripercussioni sui passeggeri a causa dei voli precedentemente cancellati o trasferiti verso altri aeroporti. L’avviso VONA per il traffico aereo, diramato dall’INGV di Catania, resta comunque al livello arancione.