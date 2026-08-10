Terremoto in Colombia di magnitudo 7.4: danni, vittime e feriti. La situazione

Una terribile scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha interessato la Colombia, ma anche diverse zone dell'America Latina. Stop ai voli, danni e disagi in diverse città dove sono crollati palazzi ed edifici. Si registrano le prime vittime e feriti.

Terremoto in Colombia, una scossa di 7.4: vittime sotto le macerie

La terra è tornata a tremare in America Latina interessando lo stato della Colombia, ma anche Panama ed Ecuador. Intorno alle 0re 7:34 locali si è registrato un terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia con epicentro a San José del Palmar nel dipartimento di Choco, a circa 400 chilometri a ovest della capitale Bogotà. Stando alle prime informazioni la scossa di terremoto, registrata ad una profondità di 96 km, ha costretto tantissimi cittadini a scendere per le strade lasciando le proprie abitazioni. Al momento non è dato sapere il numero dei feriti né tantomeno delle vittime , ma la situazione sembrerebbe molto grave a Cali, la città della Colombia, capoluogo del dipartimento di Valle del Cauca e il principale centro economico, industriale e finanziario. Proprio a Cali sono cadute una ventina di palazzine, tra cui un ospedale universitario causando la morte di diversi bambini.

La governatrice di Choco Nubia Carolina Cordoba attraverso i profili ufficiali ha dichiarato: «sebbene l’epicentro sia stato San José del Palmar, si registrano feriti e gravi danni agli edifici anche nella capitale Quibdó. Abbiamo appena vissuto un grave evento sismico, ora ci preoccupano le repliche». Al momento sono in corso delle verifiche per comprendere i danni e il numero delle vittime e dei feriti, mentre le comunicazioni sono interrotte in diverse località come Manizales e Cali. Proprio Alejandro Eder, il sindaco di Cali, ha confermato il crollo di 20 edifici con diverse persone rimaste intrappolate sotto le macerie.

Recuento de videos del momento del terremoto de 7.4Mw en #Chocó, #Colombia. El evento ha provocado daños en Manizales, Pereira, Armenia, Cali y varios poblados cercanos que hasta el momento siguen incomunicados. pic.twitter.com/ndhjfRW2Cc — IIGEA A.C. (@IIGEAac) August 10, 2026

Terremoto Colombia, il Presidente: «Non siete soli. Lo Stato è presente e sta intervenendo»

Abelardo De la Espriella, il presidente della Colombia su X ha scritto: «ho diretto personalmente la gestione dell’emergenza a San José del Palmar. Ho disposto l’istituzione di un Centro di Comando Unificato per coordinare l’assistenza alle persone colpite. Ho richiesto al Direttore della Protezione civile un rapporto dettagliato sulla situazione e sulle necessità più urgenti. Mi recherò inoltre personalmente a Pereira per stare vicino alle persone colpite e verificare la risposta del Governo. Non siete soli. Lo Stato è presente e sta intervenendo».

#Internacional | 🚨🇨🇴 REPORTAN DAÑOS TRAS FUERTE SISMO EN COLOMBIA



El fuerte sismo que sacudió #Colombia este lunes ya deja afectaciones en varias regiones del país.



Imágenes muestran daños en el aeropuerto de Pereira tras el movimiento telúrico, reportado con magnitud… pic.twitter.com/7UZby5DQOm — Héctor Raúl González (@hectorrgonzalez) August 10, 2026

Intanto, al momento, sono stati sospesi i voli in diversi aeroporti della Colombia: Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago e Buenaventura. Dimar, l’Autorità marittima colombiana, nonostante la fortissima scossa di terremoto, ha escluso il rischio di tsunami.