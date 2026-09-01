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Emergenza incendi in tutta la Sicilia, la situazione

Incendi in Sicilia: le fiamme non risparmiano l’Isola, la situazione di emergenza è grave. Sono 198 gli incendi registrati tra sabato e domenica.
Eventi estremi1 Settembre 2026 - ore 11:10 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La regione Sicilia continua a fare i conti con una nuova fase di forte emergenza incendi. Le fiamme, alimentate dalle alte temperature, dalla vegetazione ormai secca e, in modo particolare, dal forte vento di scirocco che rende difficili le attività di spegnimento, da diversi giorni, stanno interessando alcune aree dell’isola.

Incendi in Sicilia: emergenza sull'isola

Il bilancio del fine settimana in merito alla situazione incendi in Sicilia è drammatico: 198 gli incendi registrati tra sabato e domenica, che hanno coinvolto l’intero dispositivo regionale antincendio. Per far fronte all’emergenza incendi in Sicilia sono infatti stati autorizzati ben 20 interventi aerei con l'impiego di Canadair ed elicotteri.

Incendi in Sicilia, diversi fronti ancora sotto osservazione

Tra le aree più colpite c’è il Palermitano. Tra le località della provincia di Palermo infatti troviamo Caccamo, dove le fiamme hanno minacciato una chiesa, mentre a Ciminna, un incendio ha raggiunto il centro abitato.

La situazione incendi in Sicilia non riguarda soltanto la provincia di Palermo. I roghi hanno interessato, praticamente tutte le province siciliane. Altri interventi dei Vigili del fuoco sono infatti stati segnalati nell’Agrigentino, nel Catanese, nel Nisseno, nell’Ennese, nel Messinese, nel Ragusano e nel Siracusano. Solo nella giornata di ieri, lunedì 1° settembre, sono stati segnalati circa 17 incendi.

Le difficoltà di spegnimento: impegnata la flotta aerea

Come anticipato, le difficoltà maggiori nelle operazioni di spegnimento degli incendi sul territorio siciliano sono state dovute ai forti venti di scirocco, il caldo ancora intenso e la vegetazione particolarmente secca in questo periodo dell'anno. Una combinazione insidiosa che non fa altro che aggravare la situazione già grave.

Per far fronte alla situazione è stato richiesto l'impegno di una flotta aerea. Diversi infatti gli elicotteri che hanno sorvolato le aree interessate dai roghi per fronteggiare il rischio di propagazione delle fiamme.

Situazione ancora delicata

La situazione rimane delicata. La gestione dell'emergenza è sotto il controllo di Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e Protezione Civile, chiamati a intervenire in base all’evoluzione di ogni singolo rogo. Nelle ultime 24 ore, sono stati più di 800 gli interventi dei Vigili del Fuoco a causa di incendi di vegetazione, con circa 750 unità operative in servizio alle quali vanno aggiunte quelle impegnate nella campagna antincendio boschivo.

Il rischio resta maggiormente elevato nelle aree rurali, dove la presenza di vegetazione particolarmente secca risulta essere una delle cause maggiori per il verificarsi di nuovi roghi. Per le prossime ore sarà quindi fondamentale seguire l’evoluzione delle condizioni meteo e degli eventuali nuovi focolai, mentre proseguono le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza delle aree maggiormente esposte.

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Ultimo aggiornamento Martedì 01 Settembre ore 13:18

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