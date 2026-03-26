Terremoto Toscana: scossa di magnitudo 4.1 nella zona di Pistoia, la situazione

Una forte scossa di terremoto in Toscana è stata registrata questa mattina, generando preoccupazione tra la popolazione. Il sisma, avvertito chiaramente in diverse aree, ha avuto epicentro in provincia di Pistoia. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la scossa è stata rilevata alle ore 9:40 dai sismografi, con una magnitudo inizialmente stimata tra 3.9 e 4.4, poi aggiornata a magnitudo 4.1 della scala Richter.

Terremoto oggi (26 marzo) in Toscana: dettagli su epicentro e magnitudo

Le previsioni sismiche e i rilievi INGV confermano che il terremoto ha avuto epicentro a circa 7 chilometri a nord di Pistoia, nelle vicinanze della località di Piteccio. Un dato rilevante riguarda la profondità: si è trattato infatti di una scossa molto profonda, con un ipocentro localizzato a circa 52 chilometri di profondità, fattore che ha contribuito alla diffusione del sisma su un’area molto ampia.

Scossa avvertita in tutta la Toscana e oltre

Il terremoto in Toscana oggi è stato avvertito distintamente non solo nella provincia di Pistoia, ma anche in numerose altre zone.

Segnalazioni sono arrivate dalle province di:

Lucca

Massa-Carrara

Firenze

Prato

Bologna

Testimonianze arrivano anche dalla Versilia e dalla riviera apuana, dove molti cittadini hanno percepito chiaramente la scossa. L’ampia area di percezione è coerente con la profondità del sisma, che ha permesso alle onde sismiche di propagarsi su distanze maggiori.

Scossa di terremoto: paura ma nessun danno segnalato

Molti cittadini hanno raccontato di aver avvertito vibrazioni e oscillazioni improvvise, soprattutto ai piani alti degli edifici. Il terremoto oggi in Toscana ha generato apprensione, ma al momento non risultano segnalazioni ufficiali di danni a persone o strutture.