Terremoto, nuove scosse in provincia di Firenze. La più forte di magnitudo 2.7

Sembra non fermarsi lo sciame sismico che negli ultimi giorni ha interessato la provincia di Firenze. La terra infatti continua a tremare in Toscana, e dopo la forte scossa magnitudo 3.7 del 3 maggio scorso, se ne sono registrate molte anche nella notte appena trascorsa e nella mattinata di oggi, 9 maggio. Alle 5.06 di stamani la più forte, con magnitudo 2.7, ha avuto epicentro a San Casciano Val di Pesa.

Numerose scosse nella notte in provincia di Firenze

Una scossa di terremoto magnitudo 2.1 è stata registrata nella notte con epicentro a 4 Km da Impruneta, a una profondità di 10 km. La scossa delle 4.42 ha segnato l'inizio di un'alba all'insegna della preoccupazione, che ha interessato i comuni fiorentini di San Casciano Val di Pesa e di Impruneta. Sono infatti state circa una decina le scosse registrate nella notte e nella mattinata di stamani nel Chianti fiorentino dalla sala sismica Ingv di Roma. La più forte è stata segnalata alle 5.06 di stamani, 10 maggio, con epicentro a 3 chilometri da San Casciano Val di Pesa, a una profondità di 9 km.

Lo sciame sismico che ha interessato l'area fiorentina negli ultimi giorni ha fatto registrare diverse scosse nelle ultime 24 ore, l'ultima delle quali stamani alle 9.16 magnitudo 2.2 con epicentro a 3 km dal comune di Impruneta. Al momento sono così una decina le scosse sismiche registrate dall'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, alle quali si aggiungono quelle di intensità inferiore a magnitudo 2.0.

Gli epicentri dello sciame sismico che in questi giorni sta interessando l'area a sud di Firenze sono a distanza molto ravvicinata, in un'area compresa tra i comuni di San Casciano Val di Pesa e Impruneta di tipologia prevalentemente boschiva.

Scosse nella notte nel Chianti: paura tra la popolazione ma nessun danno

Stando a quanto riportato dalla Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze sui social, le numerose scosse di stanotte e di stamani sarebbero state avvertite chiaramente dalla popolazione, anche se fortunatamente al momento non si registrano danni a persone o cose. Come già avvenuto nei giorni scorsi, anche all'alba di stamani sono stati in molti i cittadini che hanno deciso di lasciare le proprie abitazioni per riversarsi in strada.