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Terremoto oggi a Livorno, scossa di magnitudo 3.3 sulla costa: avvertita dalla popolazione

Terremoto oggi 9 ottobre 2026 a Livorno: scossa di magnitudo 3.3 alle 12:38 con epicentro in mare tra Livorno e Rosignano. Avvertita dalla popolazione, nessun danno.
Eventi estremi9 Ottobre 2026 - ore 15:02 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata oggi, venerdì 9 ottobre 2026, davanti alla costa di Livorno. Il sisma è stato avvertito chiaramente in città e in diverse località della costa toscana, provocando momenti di apprensione tra i residenti.

Secondo i dati rivisti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto si è verificato alle 12:38 e ha avuto una profondità di circa 5,7 chilometri. L’epicentro è stato localizzato in mare, nel tratto compreso tra Livorno e Rosignano Marittimo, davanti alla zona tra Quercianella e Castiglioncello.

Terremoto Livorno oggi 9 ottobre: magnitudo 3.3

La scossa, pur avendo una magnitudo moderata, è stata percepita in maniera piuttosto netta per la ridotta profondità dell’ipocentro e per la vicinanza alla costa.

I dati principali sono:

  • magnitudo: ML 3.3;
  • ora: 12:38;
  • data: 9 ottobre 2026;
  • zona: costa toscana livornese;
  • epicentro: in mare tra Livorno e Rosignano;
  • profondità: circa 5,7 km.

Numerose segnalazioni sono arrivate pochi minuti dopo il terremoto da Livorno, Castiglioncello e Rosignano Marittimo.

“Pareti e lampadari hanno tremato”: le segnalazioni dei residenti

La scossa è stata distintamente avvertita soprattutto ai piani più alti degli edifici. Diversi residenti hanno raccontato di aver percepito il movimento di lampadari, tavoli e pareti, mentre altre persone sono scese temporaneamente in strada dopo aver sentito il terremoto.

Le segnalazioni sono arrivate da diverse zone di Livorno, tra cui Ardenza e Sorgenti, oltre che da Castiglioncello e Rosignano. Alcuni edifici sono stati evacuati precauzionalmente dopo la scossa, mentre sono scattati i controlli nelle aree interessate.

Seconda scossa poco dopo

Quello delle 12:38 non è stato l’unico evento registrato nell’area. Alle 12:57, quindi meno di venti minuti dopo, l’INGV ha rilevato una seconda scossa di magnitudo 2.2 nella stessa zona costiera.

Già durante la mattinata, alle 9:23, era stato inoltre registrato in Toscana un evento di magnitudo 2.1 lungo la costa settentrionale. Al momento non ci sono elementi per parlare di una sequenza significativa: saranno i successivi dati della rete sismica a chiarire l’eventuale evoluzione dell’attività.

Ci sono danni dopo il terremoto a Livorno?

Al momento non risultano danni a persone o cose. Le verifiche sono proseguite dopo le numerose segnalazioni arrivate dalla popolazione, ma le prime informazioni non indicano conseguenze significative. La Protezione civile e le autorità locali stanno comunque monitorando la situazione.

Una zona già interessata da terremoti

La costa compresa tra Pisa e Livorno è interessata da una sismicità conosciuta e monitorata dall’INGV. Lo scorso 4 agosto 2026, ad esempio, una scossa più forte, di magnitudo 4.3, era stata registrata a sud-ovest di Pisa, a circa 8 chilometri di profondità.

In quella occasione il terremoto era stato percepito in un’area molto ampia, tra le province di Pisa, Livorno, Lucca e Firenze. L’INGV evidenzia inoltre come la sismicità strumentale dell’area presenti una concentrazione proprio lungo il settore costiero compreso tra Pisa e Livorno.

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