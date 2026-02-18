Terremoto nell'area dei Campi Flegrei di magnitudo 2.8: epicentro a Pozzuoli

Una scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella giornata di ieri, martedì 17 febbraio, alle ore 23:12 nell’area dei Campi Flegrei. L’evento sismico è stato caratterizzato da una magnitudo di 2.8, ed è stato localizzato con epicentro nell’area della Variante Solfatara a Pozzuoli.

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei: epicentro a Pozzuoli

La scossa di terremoto che ha fatto tramare i Campi Flegrei ieri sera, è avvenuta a una profondità di 2,9 km ed è stata avvertita in diversi quartieri dell’area flegrea.

Le segnalazioni in merito alla scossa di terremoto che ha fatto tremare Pozzuoli durante la sera di martedì 17 febbraio, sono arrivate anche da Cuma, Monteruscello e Licola. Come riportano media locali, alcune persone hanno riferito di aver udito un forte boato prima del movimento tellurico. Altre segnalazioni da parte di abitanti che hanno avvertito la scossa di terremoto sono arrivate da Pianura e Agnano.

40 scosse di terremoto in una settimana

Nell’area flegrea di Pozzuoli, dal 9 al 15 febbraio la sala operativa di Napoli degli INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha localizzato ben 40 scosse di terremoto. La maggior parte di queste scosse hanno avuto una magnitudo dichiarata molto bassa.

Lucia Pappalardo, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano, in un'intervista rilasciata al Mattino di Napoli, parlando della scossa di terremoto di ieri e dello sciame sismico di questi giorni, ha dichiarato: "Dalle ore 23:12 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, ma come avevamo dichiarato, non si potevano escludere scosse più forti di magnitudo".