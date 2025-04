Terremoto nel Tirreno: epicentro tra Calabria e le Eolie - I dati del sisma

Terremoto nel Mar Tirreno. Una nuova scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) alle ore 21.39 di ieri, lunedì 28 aprile 2025. Stando ai dati forniti dall'ente che monitora i terremoti in Italia e non solo, l'evento sismico è avvenuto nell'area meridionale del Mar Tirreno. Di seguito forniamo i dati relativi alla magnitudo e alla profondità del sisma.

Terremoto nel Mar Tirreno tra Calabria e le Eolie: magnitudo 3.6

I dati forniti dai sismografi che hanno registrano la scossa di terremoto di ieri sera, riportano che il sisma ha avuto una magnitudo 3.6. L'epicentro del terremoto è stato localizzato in mare, in un'area che si trova tra la costa della Calabria e le Isole Eolie. L'evento sismico è avvenuto ad una profondità di ben 169 km. Al momento non si hanno informazioni in merito alle località che potrebbero aver avvertito il terremoto.

Terremoti in mare con magnitudo elevate

Nell'area interessata dal basso Tirreno, terremoti che avvengono a profondità comprese tra i 100 e i 500 chilometri, si verificano sempre più spesso. Un fenomeno, questo degli eventi sismici a tali profondità, che non avviene in nessuna delle altre aree marine d'Italia. In alcuni casi, i terremoti che avvengono a tali profondità sono caratterizzati anche da indici di magnitudo abbastanza rilevanti.

In questi ultimi anni sono state 2 le scosse di terremoti che hanno avuto una magnitudo superiore a 5. In passato invece, nel 1938, si è verificato un sisma con addirittura una magnitudo 7,1 (uno dei terremoti più forti registrati in Italia).