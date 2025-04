Terremoto nel Mar Ionio Meridionale: scossa avvertita ieri sera

Una scossa di terremoto, è stata registrata nella giornata di ieri, martedì 22 aprile 2025, nel Mar Ionio Meridionale. Il sisma è avvenuto durante le ore serali. La notizia dell'evento sismico, che ricordiamo si tratta di un terremoto di entità definita "lieve", è stata diffusa con un comunicato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Terremoto nel Mar Ionio Meridionale del 22 aprile 2025

In merito al terremoto di ieri sera che ha avuto luogo nel Mar Ionio, stando a quanto rilevato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), e successivamente riferito agli organi di stampa attraverso un comunicato, l'evento ha avuto una magnitudo pari al 2.8 ed è stato localizzato a una profondità di circa 33 chilometri. Il sisma ha avuto luogo precisamente alle ore 21:21 di martedì 22 aprile 2025, ed è stato localizzato in mare, in un punto lontano dalla costa, in un’area che per gli esperti è stata definita "frequentemente soggetta ad attività sismica".

Evento sismico lieve

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), grazie ai sismografi presenti su tutto il territorio nazionale, monitora costantemente ogni giorno la situazione sismica sia sulla terra ferma che in mare. Nella zona interessata dal terremoto di ieri sera, negli ultimi mesi si sono verificati altri episodi di eventi sismici simili a quello del 22 aprile. In tutti i casi si è quasi sempre trattato di eventi sismici di entità lieve e quindi senza particolari conseguenze. L’evento di ieri, come quelli dei mesi scorsi, rientra dunque nel quadro della normale attività geologica dell’area interessata dal sisma.