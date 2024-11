Terremoto in Molise: scossa di magnitudo 4, le ultime news sul sisma

È tornata a tremare la terra in Italia, in Molise dove si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 nella zona di Montecilfone, in provincia di Campobasso, a circa 20 chilometri da Termoli. La scossa è stata avvertita anche in Abruzzo e Puglia. La situazione.

Terremoto Molise oggi, le ultime news

Scossa di terremoto di magnitudo 4.0 in Molise nella zona di Montecilfone, in provincia di Campobasso, a circa 20 chilometri da Termoli. Tanta paura anche tra i cittadini che hanno avvertito la scossa, ripensando anche al sisma del 14 e 16 agosto 2018 che fece registrare una magnitudo 5. La scossa, con ipocentro localizzato a circa 18 km di profondità, non ha causato nessuno danno a cose o persone, ma nei comuni di Montecilfone, Casacalenda e Larino diverse persone sono uscite in strada.

Giuseppe Puchetti, sindaco di Larino e presidente della Provincia di Campobasso, sui social ha comunicato: "Stiamo facendo verifiche, ma non risultano danni".

Evento sismico di magnitudo ML 4.0, in provincia di Campobasso, 9 novembre 2024 https://t.co/xE9yVq473h — INGVterremoti (@INGVterremoti) November 9, 2024

Scossa di terremoto in Molise: verifiche in corso

Non solo, il presidente della Provincia di Campobasso ha aggiunto: "Stiamo facendo verifiche e controlleremo scuole, edifici pubblici, anche l'ospedale. Come presidente della provincia attiverò l'ufficio tecnico per fare un sopralluogo al cosiddetto 'Ponte dello sceriffo' perché l'epicentro della scossa è proprio in quella zona».

La scossa di terremoto in Molise è stata avvertita molto bene dai cittadini e in tutta la zona di Montecilfone, in provincia di Campobasso, visto che la magnitudo è stata di 4.0. Fortunatamente non si registrano danni a persone o cose, ma il sisma è stato avvertito anche in Abruzzo e Puglia.