Terremoto in Molise, scossa di magnitudo 4.6, epicentro a Montagano vicino Campobasso. Il sisma è stato avvertito anche in Abruzzo, Campania e Puglia

Torna a tremare il Molise: una nuova scossa di terremoto, breve ma intensa, è stata registrata nella serata di ieri, 28 marzo 2023, alle ore 23.52 a pochi chilometri da Campobasso con epicentro a Montagano. Al momento, la scossa non ha prodotto danni ingenti alle abitazioni a parte qualche calcinaccio caduto.

Scossa di terremoto in Molise con magnitudo 4.6

Il terremoto ha avuto una magnitudo di 4.6. La scossa che ha interessato il Molise nella serata di ieri, è stata avvertita anche nelle zone limitrofe: in provincia di Isernia e nell'Alto Casertano, a Napoli, ma anche a Benevento e in Abruzzo, così come nella parte bassa del Lazio e in Puglia.

Paura in Molise: abitanti e studenti fuorisede in strada

La paura è tornata lì dove nel 2002 la terra fu segnata dal dramma di San Giuliano di Puglia, quando morirono in 29 tra bimbi e maestra nel crollo della scuola “Francesco Jovine”.

Da qualche giorno il Molise è tornato a tremare, lo sciame sismico ha chiaramente messo in agitazione la popolazione. Alla scossa più intensa gli abitanti della regione hanno reagito con momenti di panico, scappando dalle loro abitazioni e riversandosi nelle strade: Molti tra abitanti e studenti fuorisede, che hanno scelto di dormire in auto.

Scuole chiuse a Campobasso

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha disposto per oggi 29 marzo 2023 - a fini precauzionali e per procedere ad accurati sopralluoghi in seguito alla forte scossa sismica avvenuta ieri sera - la sospensione delle attività didattiche degli istituti scolastici di ogni ordine e grado pubblici, parificati, paritari e degli asili nido pubblici e privati.