FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Terremoto di magnitudo 7.8 al largo della Kamchatka: video ed imm...

Terremoto di magnitudo 7.8 al largo della Kamchatka: video ed immagini

Un forte terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito la penisola russa di Kamchatka, nell’Estremo Oriente. Tanta paura, ma nessun danno.
Eventi estremi19 Settembre 2025 - ore 10:42 - Redatto da Meteo.it
Eventi estremi19 Settembre 2025 - ore 10:42 - Redatto da Meteo.it

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.8 si è registrata nella prime ore del mattino di venerdì 19 settembre 2025  nella penisola russa di Kamchatka, nell’Estremo Oriente. Il sisma è stato talmente forte da far tremare case e strade innescando anche, per diverse, ore un’allerta tsunami. La situazione.

Terremoto a Kamchatka di magnitudo 7.8: scatta l'allerta tsunami

Tanta paura intorno alle alle 6:58 della mattina, ora locale, di venerdì 19 settembre 2025 nella zona della Kamchatka, una delle quattro grandi penisole che si protendono nel mare di Bering. Un terremoto di magnitudo 7.8 è stato rivelato dall'U.S. Geological Survey che ha localizzato l’epicentro a circa 128 chilometri a est di Petropavlovsk-Kamchatsky, capoluogo regionale, a una profondità di circa 20 chilometri.

Dopo la prima scossa, la più forte di magnitudo 7.8, sono seguite almeno cinque scosse di cui una di magnitudo 5.8. In seguito alle scosse di terremoto il sistema di allerta tsunami del Pacifico ha brevemente emesso un rischio di tsunami per possibili onde pericolose lungo le coste vicine. Poi, ore dopo, lo stato di allerta è stato revocato.

La penisola della Kamchatka, parte dell'Anello di Fuoco del Pacifico, è tra le regioni più sismicamente attive al mondo. Negli ultimi mesi la regione è stata colpita da diverse scosse, tra cui un terremoto di magnitudo 8.8 lo scorso luglio che aveva provocato uno tsunami e danni a un villaggio costiero.

Terremoto a Kamchatka: video sui social

Tanta paura tra i cittadini e residenti della penisola della Kamchatka durante la scossa di terremoto. In tantissimi hanno pubblicato sui social network russi video che ritraevano lampade e mobili oscillare nelle abitazioni, ma anche vetture ondeggiare nei parcheggi.

Nonostante la forza del terremoto fortunatamente al momento non si registrano danni. Il governatore regionale Vladimir Solodov ha condiviso un messaggio su Telegram: "Questa mattina è stata messa nuovamente alla prova la resilienza degli abitanti della Kamchatka. Chiedo a tutti di mantenere la calma".

Articoli correlatiVedi tutti
  • Terremoto Latina: città svegliata da una scossa magnitudo 3.2
    Eventi estremi17 Settembre 2025

    Terremoto Latina: città svegliata da una scossa magnitudo 3.2

    Oggi, 17 settembre, un terremoto di magnitudo 3.2. ha colpito la provincia di Latina. Molta paura ma nessun danno a persone o cose.
  • Maltempo Usa: eccezionale outbreak di tornado, il più intenso degli ultimi 30 anni in settembre. Il video
    Eventi estremi16 Settembre 2025

    Maltempo Usa: eccezionale outbreak di tornado, il più intenso degli ultimi 30 anni in settembre. Il video

    In un solo giorno il North Dakota ha registrato un numero di tornado superiore a quello osservato in qualsiasi altro settembre degli ultimi trent’anni.
  • Salento, vento fortissimo distrugge il lido in pochi secondi: il video
    Eventi estremi11 Settembre 2025

    Salento, vento fortissimo distrugge il lido in pochi secondi: il video

    Le immagini della devastazione del Lido Malibù a Torre San Giovanni nel Salento. Raffiche di vento a 100 chilometri all’ora spazzano via tutto.
  • Maltempo a Roma, allagamenti e strade sommerse. Danni e disagi
    Eventi estremi11 Settembre 2025

    Maltempo a Roma, allagamenti e strade sommerse. Danni e disagi

    Forte temporale notturno a Roma. Un autobus è stato costretto a "surfare" per le vie della città.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, maltempo in arrivo dall'equinozio d'autunno: rischio di forti piogge e nubifragi. La tendenza da lunedì 22
Tendenza19 Settembre 2025
Meteo, maltempo in arrivo dall'equinozio d'autunno: rischio di forti piogge e nubifragi. La tendenza da lunedì 22
Da lunedì 22 settembre arriva un'intensa perturbazione: porterà maltempo in molte regioni con rischio di forti piogge e temporali. La tendenza
Meteo: a inizio settimana rischio nubifragi e clima autunnale! Ecco dove
Tendenza18 Settembre 2025
Meteo: a inizio settimana rischio nubifragi e clima autunnale! Ecco dove
Da domenica 21 l'anticiclone inizia a dare segni di cedimento fino all'arrivo di una perturbazione che a inizio settimana porterà forti temporali
Meteo: nel weekend l'Anticiclone si indebolisce! Ecco quando tornano le piogge
Tendenza17 Settembre 2025
Meteo: nel weekend l'Anticiclone si indebolisce! Ecco quando tornano le piogge
La tendenza meteo per il weekend del 20-21 settembre indica un indebolimento dell'alta pressione con l'avvicinamento di una nuova perturbazione.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 19 Settembre ore 14:47

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154