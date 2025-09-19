Terremoto di magnitudo 7.8 al largo della Kamchatka: video ed immagini

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.8 si è registrata nella prime ore del mattino di venerdì 19 settembre 2025 nella penisola russa di Kamchatka, nell’Estremo Oriente. Il sisma è stato talmente forte da far tremare case e strade innescando anche, per diverse, ore un’allerta tsunami. La situazione.

Terremoto a Kamchatka di magnitudo 7.8: scatta l'allerta tsunami

Tanta paura intorno alle alle 6:58 della mattina, ora locale, di venerdì 19 settembre 2025 nella zona della Kamchatka, una delle quattro grandi penisole che si protendono nel mare di Bering. Un terremoto di magnitudo 7.8 è stato rivelato dall'U.S. Geological Survey che ha localizzato l’epicentro a circa 128 chilometri a est di Petropavlovsk-Kamchatsky, capoluogo regionale, a una profondità di circa 20 chilometri.

Dopo la prima scossa, la più forte di magnitudo 7.8, sono seguite almeno cinque scosse di cui una di magnitudo 5.8. In seguito alle scosse di terremoto il sistema di allerta tsunami del Pacifico ha brevemente emesso un rischio di tsunami per possibili onde pericolose lungo le coste vicine. Poi, ore dopo, lo stato di allerta è stato revocato.

La penisola della Kamchatka, parte dell'Anello di Fuoco del Pacifico, è tra le regioni più sismicamente attive al mondo. Negli ultimi mesi la regione è stata colpita da diverse scosse, tra cui un terremoto di magnitudo 8.8 lo scorso luglio che aveva provocato uno tsunami e danni a un villaggio costiero.

Terremoto a Kamchatka: video sui social

Tanta paura tra i cittadini e residenti della penisola della Kamchatka durante la scossa di terremoto. In tantissimi hanno pubblicato sui social network russi video che ritraevano lampade e mobili oscillare nelle abitazioni, ma anche vetture ondeggiare nei parcheggi.

Nonostante la forza del terremoto fortunatamente al momento non si registrano danni. Il governatore regionale Vladimir Solodov ha condiviso un messaggio su Telegram: "Questa mattina è stata messa nuovamente alla prova la resilienza degli abitanti della Kamchatka. Chiedo a tutti di mantenere la calma".