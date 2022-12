Terremoto Isole Eolie: scossa del 4.6 in mare, avvertita a Messina

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata avvertita questa mattina in Sicilia. Dove era l'epicentro? Quando si è verificata? Si registrano danni? Ecco tutte le informazioni raccolte dall'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia.

Terremoto Isole Eolie: scossa del 4.6 a 3km di profondità

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia -INGV- la scossa di terremoto di oggi, domenica 4 dicembre 2022, che è stata avvertita dalla popolazione intorno alle 8.12, ha avuto epicentro a 3 km di profondità nel mare delle Eolie, a Sud di Vulcano. Il sisma è stato avvertito soprattutto dalla popolazione di tutta la provincia di Messina e nel capoluogo. Territorio, questo, che nelle ultime ore sta facendo i conti anche con la forte ondata di maltempo che imperversa nel Sud Italia e che ha causato numerosi allagamenti e frane. Da quanto si apprende dai social sono giunte segnalazioni ai Vigili del Fuoco, dopo la scossa, di persone impaurite in diverse zone della Sicilia, ma anche da Reggio Calabria.

Questo evento tellurico più forte, di magnitudo 4.6, era stato preceduto da altri terremoti nel Tirreno meridionale, tra le isole e la Calabria, con magnitudo 2.6 e 1.7. Dopo la scossa del 4.6 ne sono seguite altre di minor entità. Dopo circa un’ora dall’evento, ad esempio, sono state registrate altre 3 scosse rispettivamente di magnitudo: 2, 1.7 e 1.8.

Come ricordato dall'INGV la zona dove ha avuto epicentro il sisma di quest'oggi è altamente sismica. La pericolosità sismica di tale area, infatti, è alta a causa della presenza di sorgenti sismogenetiche nel Golfo di Patti.

Per ora non si registrano danni a cose o persone. L'unica segnalazione riguarda la frana che ha interessato una porzione di costone a Lipari, in località Valle Muria.

I comuni più vicini all'epicentro del terremoto di oggi in Sicilia

Quali sono i comuni più vicini all'epicentro del terremoto di oggi che si è verificato in Sicilia? Secondo i dati riportati dall'INGV vi sarebbero: