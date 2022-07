Terremoto in Friuli Venezia Giulia, scossa di magnitudo 3,2 in Val Tramontina

Una scossa di terremoto del 3,2 è stata registrata sabato 16 luglio in Val Tramontina, in Friuli Venezia Giulia. Non si registrano, per fortuna, né feriti, né danni

