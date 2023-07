Terremoto in Campania: scossa di magnitudo 3.6 a Laviano e in tutta la provincia di Avellino

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 della scala Richter si è registrata in Campania nella giornata di oggi, mercoledì 26 luglio 2023. Il sisma è stato avvertito in tutta la provincia di Salerno e Avellino. La situazione.

Scossa di terremoto in Campania: trema la terra a Laviano e Salerno

Dopo l'ondata di calore e le temperature bollenti, anche il terremoto. La scossa si è registrata nella regione Campania intorno alle ore 10.20 di mercoledì 26 luglio con epicentro a 3 km a sud a Laviano, comune italiano di 1.306 abitanti della provincia di Salerno in Campania. La scossa di magnitudo 3.6 della scala Richter è stata avvertita in diversi comuni del Salernitano. Per fortuna al momento non si registrano danni a cose e/o persone. Tantissime, invece, le segnalazioni pubblicate sui social da chi ha avvertito la scossa di terremoto a Laviano.

Diversi i comuni del Salernitano interessati dal terremoto. Tra questi segnaliamo: Valva, Colliano, Calabritto, Senerchia, Caposele, Oliveto Citra, Sant'Andrea di Conza, Palomonte, Castelgrande, Conza della Campania, Teora, Pescopagano, Contursi Terme, San Gregorio magno, Muro Lucano, Buccino, Cairano, Lioni, Ricigliano, Morra De Sanctis, Calitri, Rapone, Romagnano al Monte, Bella, Andretta e Campagna.

Scossa di magnitudo 3.6 in Campania: terremoto "molto leggero"

La scala Richter classifica una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 come "molto leggero". La scossa è stata avvertita in tantissimi comuni del Salernitano, ma non ha causato danni. Rocco Falivena, comandante dei vigili urbani di Laviano, il comune epicentro della scossa di terremoto avvertita in Campania, ha rassicurato tutti: "È stata una scossa forte, avvertita bene dalla popolazione, ma dopo un giro di ricognizione posso dire che non registriamo danni in paese". Non solo, il comandante ha precisato:

La situazione è sotto controllo, un po' di paura ma niente di più". Anche il primo cittadino di Laviano, Oscar Imbriaco ha rassicurato i cittadini: "non si riportano danni a cose o persone. Io non me ne sono neanche accorto. Ho appreso dell'evento consultando i dati sui terremoti. In ogni caso non si registrano danni sul territorio.