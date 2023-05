Terremoto in Calabria: scossa del 4.8 davanti alla costa ovest

Attimi di paura in Calabria. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 si è registrata nel cuore della notte, intorno alle 4.41, al largo della costa nordoccidentale della Calabria. L'epicentro dello scisma in mare a 46 km a ovest di Cosenza.

Terremoto al largo della costa nordoccidentale della Calabria. Nel cuore della notte, intorno alle ore 4.41 del mattino di lunedì 1 maggio, la terra è tornata a tremare nella zona sud-occidentale dell'Italia dove si trova la Calabria, la regione che occupa la "punta" dello stivale. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 ha fatto risvegliare i cittadini calabresi prima del previsto, ma per fortuna non si segnalano danni o disagi. Stando ai dati comunicati dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il terremoto ha avuto ipocentro a 266 km di profondità ed epicentro in mare a 46 km a ovest di Cosenza. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.

L'epicentro del sisma è stato localizzato tra le acque antistanti i comuni di Acquappesa, Cetraro e Guardia Piemontese. Nonostante la paura e la scossa, sopraggiunta nel cuore della notte, non si sono registrate chiamate di soccorso e/o di aiuto ai Vigili del fuoco.