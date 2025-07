Terremoto di magnitudo 2.9 nell’Adriatico, tra Puglia e Croazia

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 si è verificata oggi oggi nell’Adriatico, o meglio tra le coste della Puglia e della Croazia. Ecco i dati raccolti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Terremoto 2.9 nell'Adriatico: i dati del sisma

Nuova scossa di terremoto in mare. L'evento sismico ha avuto una magnitudo del 2.9 e si è verificato alle 07.59 ad una profondità di 11 km nella zona di mare compresa tra le coste della Puglia e della Croazia. Per fortuna non risultano danni a persone o cose. In pochi, dalle coste della Puglia, hanno davvero avvertito tremare la terra.

Sul sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia si può vedere come nella stessa zona, negli ultimi novanta giorni, non si siano registrati altri eventi sismici. Si tratta dunque di un evento che per ora rimane unico, nonostante dal 1985 in poi, nelle vicinanze, siano state registrate diverse scosse di varie intensità.

Gli eventi tellurici delle ultime ore

Quanti altri terremoti sono stati registrati in Italia oggi, 26 luglio 2025? Alle 2.52, ora locale, si è registrato un sisma del 2.4 tra Liguria e Toscana.

L'epicentro del sisma è stato registrato a 3 chilometri a Nord Est di Fosdinovo (MS) ad una profondità di 11 chilometri. I comuni più vicini?