Scossa di terremoto in Friuli Venezia Giulia di magnitudo 3.2

È tornata a tremare ancora una volta la terra in Italia. Nelle ultime ore, infatti, una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 si è registrata in Friuli Venezia Giulia. Fortunatamente al momento non si registrano danni a cose o persone.

Terremoto oggi, scossa di magnitudo 3.2 in Friuli Venezia Giulia

Una scossa di terremoto si è registrata nelle ultime ore in Friuli Venezia Giulia. Per la precisione intorno alle ore 22.52 di lunedì 21 luglio 2025 la Protezione civile del Fvg ha diffuso i dettagli del sisma avvenuto ad una profondità di 4 chilometri a 2 chilometri a Ovest del comune di Verzegnis (Udine).

La scossa, stando ai primi dati, è stata avvertita in diverse zone della Carnia, regione storico-geografica prevalentemente montana, situata nella parte nord-occidentale della provincia di Udine. Fortunatamente stando alle prime stime, il terremoto non ha fatto registrare danni a cose o persone.

Sui social in tanti hanno condiviso messaggi scrivendo di averla sentita forte e chiara in diverse zone. "Venzone sentita", scrive un utente su Facebook, ma arrivano segnalazioni anche da parte di altri utenti che hanno sentito la scossa di terremoto a Tolmezzo e Verzegnis.