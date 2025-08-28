Terremoto Campi Flegrei oggi, 28 agosto: magnitudo 3.0

Un nuovo terremoto ha fatto tremare i Campi Flegrei: nella serata di oggi, giovedì 28 agosto 2025, verso le 21.53, una scossa di magnitudo 3.0 è stata avvertita distintamente in diverse zone dell’area flegrea, con epicentro localizzato nei pressi di Pozzuoli. La scossa è stata sentita anche a Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Giugliano ed altri comuni dell'aria Flegrea.

Terremoto Campi Flegrei oggi: scossa con epicentro a Pozzuoli, sentita anche a Bacoli, Monte di Procida e Giugliano

La scossa, registrata dalla Sala Operativa dell’INGV-Osservatorio Vesuviano, è avvenuta a una profondità di circa 2 chilometri con epicentro localizzato nell’area di Pozzuoli. Nonostante l’energia liberata non sia stata particolarmente elevata, il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione residente, soprattutto nelle zone più prossime all’epicentro, dove vibrazioni e boati hanno destato preoccupazione.

L’evento si inserisce in un contesto ormai consolidato di frequenti scosse e fenomeni di bradisismo, ossia il lento sollevamento e abbassamento del suolo che interessa l’intera caldera flegrea. Negli ultimi anni, infatti, la sequenza sismica è diventata sempre più intensa e regolare, alimentando un costante stato di attenzione.

La scossa di questa sera, pur non avendo provocato danni, conferma la necessità di monitoraggio continuo e richiama ancora una volta la comunità locale alla consapevolezza e alla prudenza, in un territorio tanto affascinante quanto complesso dal punto di vista geologico.