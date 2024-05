Terremoto Campi Flegrei oggi, 22 maggio 2024: nuova scossa di 3.4

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata questa mattina nella zona dei Campi Flegrei, il sisma è stato avvertito anche a Napoli e in diverse zone della provincia. La scossa ha avuto luogo alle ore 08.28 di mercoledì 22 maggio 2024 e ha avuto una magnitudo di 3.4. Al momento non si hanno notizie certe su eventuali danni causati da questa nuova scossa.

Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei oggi, 22 maggio 2024

La zona dei Campi Flegrei in questi giorni sta vivendo ore di intensa attività sismica. La scorsa notte, gli abitanti dei Campi Flegrei e di Napoli, dopo le scosse di terremoto, di cui la più forte è stata di magnitudo 4.4, la più violenta degli ultimi 40 anni, hanno dormito fuori casa o presso le tendopoli allestite dalla Protezione civile nella zona del porto e del lungomare Pertini. Lo sciame sismico di questi giorni supera le 150 scosse di terremoto.

Area monitorata dopo il terremoto

Tra i cittadini cresce la paura, in molti chiedono spiegazioni. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) nei giorni scorsi ha sottolineato: "La sismicità non è un fenomeno prevedibile, pertanto non può essere escluso che si possano verificare altri eventi sismici, anche di energia analoga con quanto già registrato durante lo sciame in corso". Intanto nelle zone colpite dal sisma proseguono incessantemente le attività di monitoraggio ordinarie e straordinarie.