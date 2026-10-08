Terremoto alle Isole Eolie, scossa di magnitudo 4.7 nel Tirreno

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata nelle prime ore di oggi, giovedì 8 ottobre 2026, nel Mar Tirreno meridionale, al largo dell’arcipelago delle Isole Eolie.

Il sisma è avvenuto alle 5:42 del mattino ed è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’epicentro è stato individuato in mare, a circa 81 chilometri a nord-nordovest di Malfa, comune dell’isola di Salina, in provincia di Messina.

Uno degli elementi più significativi dell’evento è la profondità: l’ipocentro è stato localizzato a circa 372 chilometri sotto la superficie terrestre. Al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Terremoto alle Eolie oggi 8 ottobre: i dati della scossa

Secondo i dati disponibili, il terremoto ha avuto queste caratteristiche:

magnitudo: 4.7;

4.7; ora: 5:42 del mattino;

5:42 del mattino; data: 8 ottobre 2026;

8 ottobre 2026; zona: Tirreno meridionale, al largo delle Isole Eolie;

Tirreno meridionale, al largo delle Isole Eolie; epicentro: circa 81 km a nord-nordovest di Malfa, Messina;

circa 81 km a nord-nordovest di Malfa, Messina; profondità: circa 372 km.

Si tratta di un terremoto molto profondo, una caratteristica importante per comprendere la natura dell’evento.

Il servizio geologico statunitense USGS ha localizzato lo stesso terremoto nella medesima area, stimandone la magnitudo in 4.9 e la profondità in circa 367 km. Piccole differenze tra le valutazioni dei diversi istituti possono verificarsi a seconda dei dati e delle metodologie utilizzate.

Perché il terremoto è avvenuto a 372 chilometri di profondità?

La profondità può sembrare insolita, ma terremoti di questo tipo non sono eccezionali nel Tirreno meridionale. L’INGV spiega che questa zona è caratterizzata anche da una sismicità molto profonda legata al processo di subduzione della litosfera ionica sotto la Calabria e il Tirreno meridionale.

In termini semplici, una porzione della litosfera sprofonda progressivamente all’interno del mantello terrestre e questo processo può generare terremoti anche a centinaia di chilometri di profondità. L’INGV ha documentato nel Tirreno meridionale migliaia di eventi profondi negli ultimi decenni, alcuni dei quali con magnitudo superiore a 4.

Terremoti profondi frequenti nel Tirreno meridionale

L’area compresa tra le Isole Eolie, la Calabria e il Tirreno meridionale presenta una situazione geologica particolarmente complessa.

I terremoti possono avvenire sia a profondità relativamente basse sia a centinaia di chilometri sotto la superficie. Proprio nel corso del 2026 erano già stati registrati altri eventi profondi significativi.

Il 2 giugno, ad esempio, un terremoto di magnitudo ML 6.2, successivamente calcolato in Mw 6.1, si era verificato nel Tirreno a circa 250 chilometri di profondità.

Il 13 giugno un’altra scossa di magnitudo 4.7 era stata localizzata a circa 214 chilometri di profondità. Secondo l’INGV, questa particolare sismicità rappresenta una delle manifestazioni del processo geodinamico in corso sotto l’arco calabro e il Tirreno meridionale.

La zona delle Eolie è sismicamente attiva

Anche l’arcipelago eoliano è storicamente interessato da attività sismica. L’INGV ricorda che nell’area sono avvenuti nel tempo numerosi terremoti di magnitudo superiore a 4 e alcuni eventi ancora più energetici.

La situazione va però interpretata distinguendo tra terremoti superficiali e terremoti estremamente profondi come quello registrato questa mattina. La profondità di 372 chilometri colloca infatti la scossa dell’8 ottobre all’interno della sismicità profonda caratteristica del Tirreno meridionale.

C’è un legame con i vulcani delle Eolie?

La presenza dell’epicentro nel Tirreno e la vicinanza geografica all’arcipelago eoliano non significano automaticamente che un terremoto profondo sia collegato all’attività dei vulcani della zona.

L’INGV ha già chiarito, parlando di altri terremoti profondi registrati nel Tirreno nel corso del 2026, che questi eventi sono generalmente associati alla deformazione della litosfera ionica in subduzione.

Anche la presenza di vulcani sottomarini nel Tirreno non implica quindi un rapporto diretto tra un singolo terremoto profondo e un’eventuale attività eruttiva.

Nessun danno segnalato dopo la scossa

Nonostante la magnitudo 4.7, le prime informazioni disponibili non segnalano conseguenze per la popolazione. Non risultano danni a persone o cose nelle Isole Eolie o sulle coste vicine.

La grande profondità dell’ipocentro è un elemento rilevante anche nella propagazione delle onde sismiche: gli eventi profondi possono essere rilevati su aree molto vaste, pur presentando caratteristiche differenti rispetto ai terremoti superficiali.

La situazione continua a essere monitorata dalla rete sismica nazionale.