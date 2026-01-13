Terremoto a Ravenna e Forlì-Cesena, scossa di magnitudo tra 4 e 4.5: "Gente in strada per la paura"

Una forte scossa di terremoto ha avuto luogo oggi, martedì 13 gennaio 2026 in Emilia Romagna. Il sisma è stato registrato dai sismografi dell'INGV alle 9:27 con epicentro a 7 km a sud ovest di Russi, località in provincia di Ravenna. L'attività sismica è avvenuta ad una profondità di 23 chilometri.

Le scosse di terremoto di questa mattina sono due. Un altro evento sismico infatti, è stato registrato due minuti dopo la prima, con epicentro a 8 chilometri a est di Faenza, sempre in provincia di Ravenna. La seconda scossa è stata caratterizzata da una magnitudo 4.1, e ha avuto luogo a una profondità segnalata di 22 km.

Terremoto in Emilia Romagna nelle località di Ravenna e Forlì-Cesena

Tanta paura tra gli abitanti delle località di Ravenna e Forlì-Cesena per le due scosse di terremoto di questa mattina. La gente è scesa in strada anche in diversi comuni limitrofi alle località coinvolte principalmente dai due eventi sismici. Al momento non sono stati segnalati danni sia a persone che a cose.

Disagi alla linea ferroviari in Emilia Romagna

L'evento sismico non ha risparmiato disagi, soprattutto alla rete ferroviaria. La circolazione dei treni infatti, è stata sospesa momentaneamente, a causa del terremoto, nella regione Emilia-Romagna. In particolare, le verifiche hanno coinvolto le seguenti reti ferroviarie:

linea Bologna-Rimini;

la linea Ferrara-Rimini;

i tratti Castel Bolognese-Ravenna;

Faenza-Ravenna.

Edifici pubblici evacuati dopo la scossa di terremoto

Per precauzione, subito dopo la prima scossa di terremoto, in diverse località dell'Emilia Romagna sono stati evacuati gli edifici pubblici. Al momento gli uomini dei Vigili del Fuoco hanno effettuato controlli prima di permettere alle persone di ritornare all'interno delle strutture.