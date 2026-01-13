FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Terremoto a Ravenna e Forlì-Cesena, scossa di magnitudo tra 4 e 4...

Terremoto a Ravenna e Forlì-Cesena, scossa di magnitudo tra 4 e 4.5: "Gente in strada per la paura"

Scossa di terremoto a Ravenna e Forlì-Cesena. Tanta paura per gli abitanti: evacuati gli edifici pubblici. Disagi per la rete ferroviaria.
Eventi estremi13 Gennaio 2026 - ore 11:17 - Redatto da Meteo.it
Eventi estremi13 Gennaio 2026 - ore 11:17 - Redatto da Meteo.it

Una forte scossa di terremoto ha avuto luogo oggi, martedì 13 gennaio 2026 in Emilia Romagna. Il sisma è stato registrato dai sismografi dell'INGV alle 9:27 con epicentro a 7 km a sud ovest di Russi, località in provincia di Ravenna. L'attività sismica è avvenuta ad una profondità di 23 chilometri.

Le scosse di terremoto di questa mattina sono due. Un altro evento sismico infatti, è stato registrato due minuti dopo la prima, con epicentro a 8 chilometri a est di Faenza, sempre in provincia di Ravenna. La seconda scossa è stata caratterizzata da una magnitudo 4.1, e ha avuto luogo a una profondità segnalata di 22 km.

Terremoto in Emilia Romagna nelle località di Ravenna e Forlì-Cesena

Tanta paura tra gli abitanti delle località di Ravenna e Forlì-Cesena per le due scosse di terremoto di questa mattina. La gente è scesa in strada anche in diversi comuni limitrofi alle località coinvolte principalmente dai due eventi sismici. Al momento non sono stati segnalati danni sia a persone che a cose.

Disagi alla linea ferroviari in Emilia Romagna

L'evento sismico non ha risparmiato disagi, soprattutto alla rete ferroviaria. La circolazione dei treni infatti, è stata sospesa momentaneamente, a causa del terremoto, nella regione Emilia-Romagna. In particolare, le verifiche hanno coinvolto le seguenti reti ferroviarie:

  • linea Bologna-Rimini;
  • la linea Ferrara-Rimini;
  • i tratti Castel Bolognese-Ravenna;
  • Faenza-Ravenna.

Edifici pubblici evacuati dopo la scossa di terremoto

Per precauzione, subito dopo la prima scossa di terremoto, in diverse località dell'Emilia Romagna sono stati evacuati gli edifici pubblici. Al momento gli uomini dei Vigili del Fuoco hanno effettuato controlli prima di permettere alle persone di ritornare all'interno delle strutture.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Terremoto in Valle d'Aosta: scossa di magnitudo 3.4 a La Thuile - I dati del sisma
    Eventi estremi12 Gennaio 2026

    Terremoto in Valle d'Aosta: scossa di magnitudo 3.4 a La Thuile - I dati del sisma

    Scossa di terremoto in Valle d'Aosta questa mattina: l'evento sismico ha avuto una magnitudo di 3.4 con epicentro a La Thuile.
  • Terremoto in Calabria di magnitudo 5.1: sisma avvertito da Reggio Calabria a Messina
    Eventi estremi10 Gennaio 2026

    Terremoto in Calabria di magnitudo 5.1: sisma avvertito da Reggio Calabria a Messina

    Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata avvertita oggi - 10 gennaio 2026 - in Calabria. La situazione.
  • Sciame sismico ai Campi Flegrei: le ultime scosse di terremoto
    Eventi estremi9 Gennaio 2026

    Sciame sismico ai Campi Flegrei: le ultime scosse di terremoto

    Sciame sismico ai Campi Flegrei con tre scosse di terremoto presso l'area di Pozzuoli.
  • Etna, eruzione anomala: di cosa si tratta? | Foto e Video
    Eventi estremi2 Gennaio 2026

    Etna, eruzione anomala: di cosa si tratta? | Foto e Video

    Cosa sta succedendo in Sicilia attorno all'Etna e perché si parla di eruzione anomala? Ecco di cosa si tratta e le immagini divenute virali
Ultime newsVedi tutte
Meteo, nuove perturbazioni tra venerdì e il weekend: le zone a rischio maltempo
Tendenza13 Gennaio 2026
Meteo, nuove perturbazioni tra venerdì e il weekend: le zone a rischio maltempo
Due perturbazioni in arrivo tra venerdì 16 gennaio e domenica 18: piogge in molte regioni, ma con un clima insolitamente mite per il periodo.
Anticiclone fino a giovedì 15 gennaio, poi piogge in arrivo
Tendenza12 Gennaio 2026
Anticiclone fino a giovedì 15 gennaio, poi piogge in arrivo
Alta pressione fino a giovedì, con tempo per lo più stabile e clima piuttosto mite. Da venerdì, poi, si profila una nuova perturbazione
Meteo, dopo il gelo torna l'alta pressione con una massa d'aria più mite
Tendenza11 Gennaio 2026
Meteo, dopo il gelo torna l'alta pressione con una massa d'aria più mite
Il promontorio anticiclonico manterrà condizioni stabili per gran parte della settimana con temperature che, soprattutto al Centro-Sud, si porteranno anche oltre la media
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 13 Gennaio ore 17:44

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154