Terremoto a Pozzuoli, 5 nuove scosse nella notte. Boato sul lungomare

E' tornata a tremare la terra a Pozzuoli. Durante la notte di giovedì 7 aprile si sono registrate cinque nuove scosse di terremoto di lieve intensità dovute al fenomeno del bradisismo Flegreo. Epicentro del terremoto il lungomare di via Napoli tra il Rione Terra e località La Pietra.

Sciame sismico a Pozzuoli: scossa più intensa di magnitudo 1.9

Cinque scosse di terremoto si sono registrate nel cuore della notte a Pozzuoli tra le ore 2.16 e le 5.20 della notte. La scossa più forte è stata quella delle 2.16 con una magnitudo di 1.9 della scala Richter alla profondità di 1.400 metri con epicentro in prossimità del vulcano Solfatara.

Le altre quattro scosse, invece, di entità molto più lieve hanno avuto come epicentro il lungomare di via Napoli tra il Rione Terra e località La Pietra. Un vero e proprio boato si è sentito sul lungomare, ma non risultano danni né a cose né a persone. Le squadre della Protezione Civile e della Polizia Municipale sono prontamente intervenute per controllare il territorio e valutare la presenza o meno di eventuali danni.

Pozzuoli, il fenomeno del bradisismo nell'area flegrea causa terremoti

La zona di Pozzuoli non è nuova a queste scosse sismiche per via del fenomeno del bradisismo nell'area flegrea. Il bradisismo, che letteralmente significa movimento lento del suolo, avviene con diverse modalità, portando sia al sollevamento che alla subsidenza dell'area interessata.

Durante gli anni '70 e '80, infatti, l’area flegrea è stata interessata da un repentino sollevamento del suolo di almeno 3 metri. Proprio questo sollevamento del suolo ha causato nel corso del tempo una serie di terremoti che ancora oggi si registrano in tutta l'area interessata.