Terremoto a Napoli: scossa avvertita a Pozzuoli, Bagnoli, Agnano e Fuorigrotta. Magnitudo 3.5

Nella giornata di mercoledì 16 marzo intorno alle ore 15.15 si è avvertita una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 3.5 a Napoli. In particolare il sisma ha interessato le zone di Bagnoli, Agnano e Fuorigrotta, ma anche Pozzuoli, Quarto, Monte di Procida e Bacoli. L'epicentro del terremoto si è registrato nell'area della Solfatara a Pozzuoli (Napoli), ma la scossa è stata talmente forte da essere avvertita anche in un raggio di 50 km. Tantissime le segnalazioni sui social con il portale di ricerca Google che avvisa: "Ci sono segnalazioni di scosse nelle vicinanze. Ricontrolla in seguito man mano che ulteriori informazioni saranno disponibili".

L'Osservatorio Vesuviano ha confermato una scossa della durata di circa 4 secondi, abbastanza forte da spingere i cittadini a lasciare le proprie abitazioni. Ricordiamo che i fenomeni bradisismici non sono una novità nell'area dei Campi Flegrei, ma questa volta la scossa è stata davvero forte.

Ecco cosa scrive l'osservatorio: “I sensori dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato una forte scossa di terremoto, magnitudo preliminare 3.5, alle ore 15:14 del 16/03/2022 profondità 2,7 km ed epicentro nel cratere della Solfatara. Il terremoto è stato ampiamente avvertito in tutti i comuni dell’area flegrea, la gente spaventata si è riversata in strada”.

Un nuovo sciame sismico dunque nell'area dei Campi Flegrei di Napoli. La zona, da sempre interessata ai fenomeni di bradisismo, ha fatto registrare alle ore 15.15 di mercoledì 16 marzo una scossa di terremoto di magnitudo 3,5. Si tratta della più forte degli ultimi 38 anni in tutta la zona di Pozzuoli, Bagnoli, Agnano e Fuorigrotta. Allarme tra i residenti che spaventati hanno lasciato le proprie case riversandosi per le strade. Tanta paura, ma al momento non si registrano danni.