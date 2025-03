Terremoto a Los Angeles nella notte degli Oscar: scossa avvertita dalla popolazione

Una scossa di terremoto di magnitudo 3,9 è stata registrata a Los Angeles nell'area di North Hollywood nella notte degli Oscar. La scossa è stata avvertita intorno alle 22.13 con un epicentro a circa 1,4 miglia a est-sudest di North Hollywood.

Los Angeles, terremoto e leggere scossa nella notte degli Oscar

È stata così anche una notte di un po' di paura in tutta Los Angeles dopo che, intorno alle 22.13 durante la consegna dei Premi Oscar, la terra ha iniziato a tremare a causa di un terremoto di magnitudo 3,9.

Secondo l'U.S. Geological Survey si è trattato di leggere scosse di terremoto avvertite a Burbank e North Hollywood, ma anche una vasta area dell'area di Los Angeles e in diverse parti delle contee di Orange e Ventura. Sui social la sismologa Lucy Jones ha sottolineato: "è stato un terremoto troppo piccolo per essere assegnato a una faglia, ma la più vicina è la faglia di Hollywood. Non c'è molto da dire su un terremoto in una zona sismica".

La scossa di terremoto è stata avvertita mentre nel cuore di Hollywood si svolgeva la notte più importante per l'industria dello spettacolo per la consegna dei Premi Oscar.

Terremoto a Los Angeles: non ci sono danni e feriti

Nonostante la scossa di terremoto a Los Angeles sia stata forte, fortunatamente non si segnalano danni o feriti significativi come riferito dall'USGS. Secondo il rapporto "Did You Feel It?", sono più di 8.000 le persone che in tutta la grande area di Los Angeles hanno avvertito la scossa di terremoto. Anche produttori della CNN che si trovavano vicino all'epicentro del terremoto hanno riferito di aver sentito forti tremori, mentre il tremore era "molto evidente" all'interno dello studio di notizie della filiale della CNN KCAL/KCBS a Studio City.

"È stato così spaventoso", ha detto un uomo di North Hollywood a KCAL/KCBS. "Ho sentito un po' di rumore e poi la terra ha tremato molto forte ... Ero molto, tipo, rilassato, siamo rimasti sorpresi ma abbiamo continuato a bere e a goderci la serata".