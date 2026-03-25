Terremoto 4.0 tra Liguria e Toscana: i dati e le ultime news

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.o è stata registrata tra Liguria e Toscana quest'oggi, mercoledì 25 marzo 2026, intorno le 8.13, ora locale. L'epicentro dell'evento tellurico? Secondo i dati raccolti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia si trova in provincia di Massa Carrara. Ecco tutti i dati e le news in merito.

Terremoto 4.0 in provincia di Massa Carrara: i dati dell'INGV

Nuova scossa di terremoto in Italia. Questa mattina, alle 8.13. l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto del 4.0 con epicentro a 3 chilometri da Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara. L'evento tellurico è stato registrato a una profondità di 11 chilometri.

#MassaCarrara, scossa #terremoto ore 8:13 magnitudo 4.0 con epicentro localizzato a Fosdinovo, avvertita anche in provincia di #LaSpezia. Al momento nessuna richiesta di soccorso o segnalazione di danni alle sale operative dei #vigilidelfuoco [#25marzo 9:00] pic.twitter.com/WeS1KeHYw1 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 25, 2026

Oltre a questa scossa se ne sono registrate altre due scosse di assestamento, quasi nello stesso punto dell'epicentro a 3 km a est e a nord est di Fosdinovo. La prima di magnitudo 1.2 alle 8,44 e l'altra di magnitudo 1.4 alle 8.54.

L'evento ha fatto tremare Toscana e Liguria in quanto non è stato avvertito solo nella zona di Massa Carrara ma anche a La Spezia oltre che tra Genova, Lucca, Garfagnana e in Versilia. Anche in alcune zone dell'Emilia Romagna il sisma è stato avvertito distintamente e la gente è scesa in strada preoccupata così come è accaduto nelle zone intorno all'epicentro.

Magnitude 4.0 earthquake struck near Massa, Tuscany, northern Italy, at 08:13 local time, March 25, 2026, at a depth of about 11 km; shaking reported, no serious damage confirmed yet.#terremoto #sismo pic.twitter.com/hXFF554QT9 — GeoTechWar (@geotechwar) March 25, 2026

Le news post sisma

Nella zona di Massa Carrara e di La Spezia, gli istituti scolastici, compreso il polo universitario e il conservatorio Puccini, sono stati chiusi per precauzione. Occorreva effettuare le dovute verifiche per la sicurezza di tutti. La Protezione Civile provinciale di Massa Carrara ha fatto sapere che le verifiche non hanno rilevato danni.