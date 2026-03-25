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Terremoto 4.0 tra Liguria e Toscana: i dati e le ultime news

Scossa in provincia di Massa Carrara avvertita anche in Liguria e in Emilia Romagna. Numerosi i controlli negli edifici pubblici e scuole chiuse a Massa e La Spezia. Le ultime news e i dati dell'INGV.
Eventi estremi25 Marzo 2026 - ore 12:43 - Redatto da Meteo.it
Eventi estremi25 Marzo 2026 - ore 12:43 - Redatto da Meteo.it

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.o è stata registrata tra Liguria e Toscana quest'oggi, mercoledì 25 marzo 2026, intorno le 8.13, ora locale. L'epicentro dell'evento tellurico? Secondo i dati raccolti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia si trova in provincia di Massa Carrara. Ecco tutti i dati e le news in merito.

Terremoto 4.0 in provincia di Massa Carrara: i dati dell'INGV

Nuova scossa di terremoto in Italia. Questa mattina, alle 8.13. l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto del 4.0 con epicentro a 3 chilometri da Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara. L'evento tellurico è stato registrato a una profondità di 11 chilometri.

Oltre a questa scossa se ne sono registrate altre due scosse di assestamento, quasi nello stesso punto dell'epicentro a 3 km a est e a nord est di Fosdinovo. La prima di magnitudo 1.2 alle 8,44 e l'altra di magnitudo 1.4 alle 8.54.

L'evento ha fatto tremare Toscana e Liguria in quanto non è stato avvertito solo nella zona di Massa Carrara ma anche a La Spezia oltre che tra Genova, Lucca, Garfagnana e in Versilia. Anche in alcune zone dell'Emilia Romagna il sisma è stato avvertito distintamente e la gente è scesa in strada preoccupata così come è accaduto nelle zone intorno all'epicentro.

Le news post sisma

Nella zona di Massa Carrara e di La Spezia, gli istituti scolastici, compreso il polo universitario e il conservatorio Puccini, sono stati chiusi per precauzione. Occorreva effettuare le dovute verifiche per la sicurezza di tutti. La Protezione Civile provinciale di Massa Carrara ha fatto sapere che le verifiche non hanno rilevato danni.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 25 Marzo ore 15:05

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