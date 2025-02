Terremoti ai Campi Flegrei, lo sciame sismico prosegue

Tanta paura nella zona dei Campi Flegrei a Napoli. Nelle ultime ore si sono registrate più di 22 scosse di terremoto nella vasta area di natura vulcanica della città metropolitana di Napoli, attiva da più di 80 000 anni. La situazione.

Terremoto a Campi Flegrei: paura a Napoli

Proseguono le scosse di terremoto nella zona dei Campi Flegrei a Napoli di magnitudo fino a 3.9. Nella giornata di domenica 16 febbraio 2025 la terra ha ripreso a tremare nella vasta area di natura vulcanica della città metropolitana di Napoli con un terremoto di magnitudo 3.9 che ha spaventato tantissimi cittadini, molti dei quali hanno lasciato le proprie abitazioni. Diverse le persone che hanno deciso di trascorrere la notte in auto per lo spavento.

Intanto nella zona di Campi Flegrei si sono registrate nuove e ripetute scosse di terremoto: a cominciare da quella di magnitudo 3.2 delle 8.11 del mattino seguita da quella di magnitudo 2.8 delle 8.12. E ancora: magnitudo di 2.7 delle 8.14: tutte le scosse sono state avvertite dai cittadini.

Nella giornata di domenica 16 febbraio 2025, Ingv ha comunicato che sono state 27 le scosse di terremoto di magnitudo superiore allo 1.00, di cui 11 registrate prima della scossa più forte delle 15.30 di magnitudo 3.9. Vista la situazione il Comune di Pozzuoli ha deciso di aprire il Palatrincone per accogliere diverse famiglie. Michele Di Bari, prefetto di Napoli, ha comunicato: "Sempre a Pozzuoli, circa 500 persone hanno trascorso la notte in aree di parcheggio attrezzate nelle quali sono stati distribuiti generi di prima necessità, tra cui le coperte termiche. Anche a Napoli, molti residenti nella zona Pisciarelli, vicina all'epicentro della scossa più importante, hanno deciso di trascorrere la notte in automobile davanti alla ex Base Nato di Bagnoli e all'esterno dell'Ippodromo di Agnano".

❌ #Napoli, alle 00:19 l’@INGVterremoti ha registrato un evento sismico di MD 3.9, epicentro nei #CampiFlegrei. Nessun danno o criticità riscontrata dai #vigilidelfuoco nelle dieci verifiche ad edifici effettuate stanotte [#17febbraio 7:30] pic.twitter.com/Kg5cqf0rRy — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 17, 2025

Terremoti a Campi Flegrei: la situazione e ultime news

Fortunatamente, nonostante le ripetute scosse di terremoto ai Campi Flegrei, non si registrano danni strutturali come sottolineato dall'assessore alle infrastrutture del Comune di Napoli Edoardo Cosenza: "La botta sismica, sempre collegata al bradisismo, di questa notte ha avuto la stessa intensità di quella del pomeriggio, ma con un epicentro ben diverso, in zona Solfatara e quindi più sentita a Napoli, anche in termini di accelerazione. Comunque nessun danno strutturale rilevato dai tecnici della Protezione Civile comunale. Che ringrazio per la lunga nottata dopo una lunga giornata di sopralluoghi".

Anche Josi Gerardo, sindaco di Bacoli sui social ha scritto: "Non è semplice. È una notte particolare. Ho appena terminato due riunioni con la Protezione Civile Nazionale, da Roma. E con la Prefettura di Napoli".