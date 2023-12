Tendenze meteo per la settimana che precede Natale 2023: cosa ci attende? Le prime news

Quali sono le tendenze meteo per la settimana che precede Natale? Cosa ci attende? Da lunedì 18 a domenica 24 dicembre 2023 potremo avere una certa stabilità prevalente con scarse o nulle precipitazioni e un clima a metà tra l'autunno e la primavera. Insomma dobbiamo abbandonare l'idea romantica del Natale freddo e con la neve. Piuttosto vivremo giornate più tiepide e soleggiate. Ecco tutti i dettagli.

Che tempo farà secondo le tendenze meteo nella settimana prima di Natale 2023?

Secondo le ultime tendenze meteo la settimana che precede il Natale - ovvero quella compresa tra lunedì 18 dicembre e domenica 24 dicembre 2023 - sarà caratterizzata da una circolazione atmosferica improntata alla stabilità prevalente. Non avremo precipitazioni e il clima sarà a metà tra l’autunno e la primavera, con temperature superiori alla media stagionale, in modo più marcato nella prima parte della settimana soprattutto sulle regioni settentrionali e sulle Alpi. Qui lo zero termico, tra le giornate di lunedì 18 e martedì 19, si porterà fino alla quota eccezionale dei 3500 metri.

Nei giorni seguenti, tra giovedì 21 e venerdì 22 dicembre, potrà invece seguire, secondo le ultime tendenze, un ridimensionamento, ma senza nessuna ondata di freddo all’orizzonte. Stando ai dati attualmente a disposizione - ma seguiranno conferme più precise nei prossimi giorni- per il weekend della Vigilia e il giorno di Natale non si profilano cambiamenti. Cosa significa? Ebbene in quei due giorni di Festa avremo ancora alta pressione, dunque ancora tempo stabile, asciutto, senza piogge e nevicate e con un clima mite e per nulla invernale.

Le previsioni meteo per il weekend precedente alla Vigilia di Natale

Prima di arrivare a lunedì 18, però, nel weekend precedente a quello con la Vigilia di Natale avremo una situazione leggermente diversa. Per sabato 16 dicembre è previsto l'afflusso di correnti di aria fredda, complice il vortice di depressione in allontanamento verso la Grecia con conseguente calo delle temperature.

Insomma sarà un sabato freddo e dai valori invernali. Tra domenica 17 e lunedì 18 dicembre, invece, è previsto l'arrivo dell’anticiclone che porterà una massa d’aria mite in buona parte d'Italia garantendo così un clima sereno e temperature in aumento.