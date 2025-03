Taiwan, fulmine sul grattacielo più alto a 508 metri: il video

Un fulmine sul grattacielo più alto: le immagini che potete vedere sono quelle della saetta che a Taiwan ha colpito, a 508 metri, la cima del Taipei 101, l’edificio più alto di Taipei, la capitale di fatto dell’isola pacifica.

Un grattacielo all’avanguardia

Il Taipei 101 è l’undicesimo grattacielo più alto al mondo ed è uno dei simboli di Taiwan, con la sua forma “a bambù” e otto moduli che si innalzano uno sull’altro su una base piramidale, per 101 piani fino a 508 metri di altezza.



Inaugurato nel 2004 è stato progettato con tecniche avveniristiche per resistere agli eventi naturali, in particolare ai frequenti terremoti dell’area, grazie anche all’ammortizzatore statico più grande del mondo con il suo diametro di 5,5 metri.

Tanta paura ma nessuna conseguenza

Il Taipei 101 ha resistito bene anche al fulmine, che vedete colpirlo nel video sulla cima, e non ci sono state particolari conseguenze. Tutto questo nonostante l’inevitabile paura, soprattutto in un momento in cui una luce improvvisa nel cielo risveglia timori a Taiwan.

L’isola, storica alleata degli Stati Uniti, si trova infatti al centro di una contesa internazionale con il gigante della Repubblica popolare cinese che, davanti alle sue occidentali, ne rivendica da sempre e di nuovo con forza il controllo.