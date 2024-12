Superlune 2025: quante saranno e quando le vedremo splendere in cielo?

Il plenilunio è un evento che si ripete con cadenza mensile, ma una Superluna è qualcosa di speciale. Sebbene il termine non sia mai stato ufficializzato, è innegabile che quando si verifica un plenilunio "super" il nostro satellite naturale offra uno spettacolo extra. Per questo motivo molti skywatcher si chiedono quali e quante saranno le Superlune 2025.

Il nuovo anno ci offrirà molte occasioni per alzare gli occhi al cielo, e oltre ai 5 eventi astronomici 2025 da non perdere ci regalerà qualche plenilunio "super". Occorre iniziare con una precisazione: il termine "Superluna" è stato usato per la prima volta dall'astrologo Richard Nolle nel 1979 per indicare un plenilunio che si verifica nel punto della sua orbita più vicino alla Terra, con uno scarto del 10%, ovvero a una distanza non superiore al 90% dal perigeo. Poiché la distanza media al perigeo è di 363.300 km dalla Terra, un plenilunio può essere definito "super" quando si verifica ad almeno 326.970 km dal perigeo.

Per trovare una Luna Piena che soddisfi questi "requisiti" dovremmo attendere un po', visto che sarà il plenilunio del 5 novembre a regalarci la prima Superluna dell'anno. Se da un lato l'attesa si prospetta lunga, dall'altro possiamo consolarci con una buona notizia: la Superluna del Castoro 2025 sarà seguita a breve distanza da un'altra Luna piena "super". Anche il 5 dicembre infatti, alzando gli occhi al cielo, potremmo ammirare un plenilunio "extra" e veder splendere la Superluna Fredda 2025.

Superlune 2025: la teoria di Espenak ci regala un evento "extra"

Esiste un'altra teoria, elaborata dall'ex astrofisico Nasa Fred Espenak, che è quella sulla quale si basano le fonti astronomiche. Secondo Espenak, una Luna può definirsi super quando raggiunge la fase di piena o il novilunio entro il 90% del perigeo più vicino dell'anno. Espenak, a differenza di Nolle, prevede una differenza variabile, poiché prende come base il perigeo dell'anno, e non quello assoluto.

Se apparentemente la differenza tra le due teorie può sembrare un dettaglio, in realtà quella di Espenak ci regala una Luna piena 2025 in più. Anche il plenilunio del 7 ottobre ci permetterà di ammirare una Superluna del Cacciatore 2025 un po' più grande e luminosa del solito.