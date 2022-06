Superluna delle Fragole, 14 giugno: a che ora e dove vedere la Luna più grande e luminosa

Stanotte la Luna piena delle Fragole offrirà uno spettacolo extra. Si tratterà infatti di un plenilunio del nostro satellite che avverrà nel punto della sua orbita più vicino alla Terra. La ridotta distanza al perigeo offrirà agli appassionati un satellite più grande e luminoso del solito, ovvero una Superluna. Ecco come non perdersi lo spettacolo celeste

Perché la Luna delle Fragole è una Super Luna?

Prima di raccontarvi come ammirarla vorremmo soffermarci un attimo sulle caratteristiche della Luna piena che giungerà stanotte. Il plenilunio coinciderà con il passaggio del satellite vicino al perigeo, ovvero la distanza minima dalla Terra. Il satellite si troverà stasera a una distanza di "appena" 357.658 km, ovvero entro i 361.885 km dalla Terra stabiliti dall'astrologo Richard Nolle nel 1979, perché una luna piena possa essere davvero definita Supermoon.

Pur non trattandosi di un termine con valenza scientifica, questo ci permetterà di ammirare il disco lunare più grande del 7% rispetto al solito e un po' più luminoso. Si tratterà della prima Superluna 2022 (sapete, a proposito, perché è dedicata alle Fragole?), uno spettacolo celeste a cui nessun appassionato di astronomia dovrebbe rinunciare.

Come osservare la prima Superluna delle Fragole 2022

Come riportato sul sito ufficiale Uai (Unione Astrofili Italiani) la Luna raggiungerà la fase di plenilunio oggi, 14 giugno, alle 13.52. A quell'ora però il disco lunare sarà ancora nascosto all'orizzonte, e per poterlo ammirare dovremmo attendere le 21.16 di stasera, quando si affaccerà sull'orizzonte orientale.

La Superluna delle Fragole sarà visibile per tutta la notte, fino alle 05.07 di domani, quando tramonterà a ovest. Lo spettacolo celeste sarà perfettamente visibile a occhio nudo. Chi per qualsiasi motivo non potesse scrutare il cielo potrà seguire l'intero evento in diretta streaming sul sito Virtual Telescope Project, a partire dalle 21.15 di stasera.

La luna tornerà a brillare piena nel cielo il 13 luglio. E il prossimo mese la Luna piena del Cervo sarà ancora più vicina alla Terra!