Superluna del Cacciatore: il cielo d’ottobre si illumina con la Luna più grande e brillante dell’anno

Nel cielo autunnale di questo ottobre, gli appassionati di astronomia e curiosi potranno godere di uno spettacolo straordinario: la Superluna del Cacciatore, la più grande e luminosa del 2024. Il momento clou si verificherà il 17 ottobre, quando la Luna raggiungerà il suo massimo splendore, ma sarà visibile anche nelle notti precedenti e successive, regalando uno spettacolo che si svolgerà nella costellazione dei Pesci.

Superluna del Cacciatore 2024: cos’è?

La Superluna del Cacciatore sarà speciale per la sua estrema vicinanza alla Terra: il 17 ottobre, la Luna piena si troverà a soli 357.364 chilometri da noi, la distanza minima raggiunta quest’anno. Questo evento astronomico fa apparire la Luna circa il 30% più luminosa e il 15% più grande rispetto a quando si trova al suo apogeo, cioè alla distanza massima dalla Terra.

Le radici storiche della Luna del Cacciatore

Il nome “Luna del Cacciatore” ha origini antiche, risalenti alle tradizioni anglosassoni. In passato, la piena Luna di ottobre segnava l’inizio della stagione di caccia, quando i nostri antenati utilizzavano la sua luce intensa per prepararsi all’inverno, accumulando provviste. Questo nome riflette la stretta connessione tra l’uomo e la natura, in un’epoca in cui la sopravvivenza dipendeva dai cicli stagionali.

Oltre alla Luna del Cacciatore, la Luna piena di ottobre è stata chiamata anche Luna delle Foglie Cadenti o Luna di Sangue, un nome che non deve essere confuso con l’eclissi lunare, la quale tinge la Luna di rosso durante il passaggio nell’ombra della Terra.

Quando ammirare nel cielo la spettacolare Superluna

La Superluna del Cacciatore sarà visibile appena dopo il tramonto, quando inizierà a sorgere sull’orizzonte orientale. Il momento migliore per ammirarla sarà durante il crepuscolo, quando la sua luce sarà affiancata da Saturno, visibile alla destra, e da Giove, che sorgerà circa un’ora dopo la Luna. Questo allineamento tra la Superluna e i pianeti offrirà una visione celeste davvero affascinante.

Il fascino incredibile della prima Luna piena d’Autunno

Questa Superluna non è solo la più grande dell’anno, ma anche la prima Luna piena dell’autunno. L’equinozio è avvenuto il 22 settembre e, con la Luna del Cacciatore, il cielo autunnale inizierà a svelare tutto il suo splendore. Un altro appuntamento da non perdere sarà il 20 ottobre, quando la Luna sorgerà insieme a Giove, creando un quadro celeste di rara bellezza.

Verso la fine dell’Anno arriva la Luna del Castoro

Per chi si appassiona di eventi lunari, il prossimo appuntamento sarà con la Luna piena di novembre, conosciuta come la Luna del Castoro o Luna del Gelo. Questo sarà l’ultimo plenilunio del 2024 e chiuderà un anno ricco di spettacoli astronomici, promettendo ancora una volta di catturare lo sguardo di chi alzerà gli occhi al cielo.

Un’occasione imperdibile per i tanti appassionati

La Superluna del Cacciatore sarà un evento da non perdere per tutti gli appassionati di osservazioni celesti. Non sarà necessario alcun equipaggiamento speciale: basterà trovare un luogo con una buona visuale verso Est, magari in una serata limpida, per godere della sua brillantezza a occhio nudo. Questo raro fenomeno astronomico non solo illuminerà il cielo d’ottobre, ma saprà regalare momenti di pura meraviglia per chiunque vorrà ammirarlo.