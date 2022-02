Dopo l'Etna, erutta anche lo Stromboli

Dopo l'Etna torna a eruttare anche lo Stromboli. Secondo gli esperti dell'Ingv di Catania potrebbe trattarsi di "un'attività persistente di tipo stromboliano, con lancio di lapilli incandescenti di intensità ordinaria, accoppiata ad attività di spattering".

L'Etna chiama, lo Stromboli risponde

Era già accaduto in passato: dopo l'Etna si riaccende anche lo Stromboli. Anche stavolta alla spettacolare eruzione dell'Etna di qualche giorno fa, ha fatto seguito quella della vicina Isola delle Eolie.

Precisiamo una cosa: già da tempo è stato appurato che non esiste alcuna relazione tra le attività eruttive dei due vulcani siciliani, anche se il fenomeno delle eruzioni ravvicinate tra i due continua a ripetersi. E così, mentre l'Etna si placa, torna a riaccendersi il cratere nord dello Stromboli.

Stando a quanto riportato dai vulcanologi dell'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) di Catania, tra i vari scenari possibili potrebbe esserci quello di "un'attività persistente di tipo stromboliano, con lancio di lapilli incandescenti di intensità ordinaria, accoppiata ad attività di spattering".

Periodo quindi di intensa attività per i vulcani di Sicilia, anche se gli esperti vulcanologi rassicurano definendo la situazione sotto controllo. Lo spettacolo è unico al mondo e le immagini dei due vulcani in eruzione costituiscono la tela di un quadro che tutto il globo ci invidia.

Dove vedere i due vulcani in real time

Per non perdere questo spettacolo unico al mondo è possibile seguire l'Etna, lo Stromboli e Vulcano in real time attraverso i due nuovi canali streaming realizzati dall'Ingv, che trasmettono le immagini video provenienti dalle videocamere di sorveglianza installate sull'Etna e nelle isole Eolie.

I due canali streaming vanno ad aggiungersi alle alle immagini della videosorveglianza vulcanica dell’Etna e delle Isole Eolie che già da anni offrono al pubblico una visione dei vulcani in real time, già disponibili da tempo sul sito ufficiale Ingv, migliorando così la conoscenza e la consapevolezza degli elementi naturali rappresentati dai vulcani e della loro attività tanto affascinante quanto pericolosa.