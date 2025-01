Stelle cadenti 2025: ecco quando ammirare le Quandrantidi

Puntuali e pronte a regalarci uno spettacolo mozzafiato, le Quadrantidi aprono ufficialmente il calendario degli eventi celesti 2025. Quando potremmo ammirarle nel cielo di gennaio e come prepararsi per vederle al meglio?

Le Quadrantidi infiammano il cielo di gennaio 2025, quando ci saranno le Stelle Cadenti?

Le Quadrantidi si preparano ad aprire ufficialmente il calendario degli appuntamenti celesti 2025. Note per la loro brillantezza e per un numero abbastanza cospicuo di "fiammate" queste meteore sono tra le più affascinanti nel cielo invernale.

Come fanno sapere dall'Uai quest'anno lo sciame meteorico raggiungerà il picco nella notte tra il 3 e il 4 gennaio e si presenteranno con le migliori condizioni per un'osservazione ottimale. Potremmo infatti contare sulla quasi totale assenza di disturbo lunare, visto che il nostro satellite sarà illuminato solo al 15% dopo il novilunio del 30 dicembre.

©Stellarium - cielo del 4 gennaio ore 4:00 circa

Come vedere le Quadrantidi 2025

Per osservare al meglio questo stupendo sciame meteorico è consigliabile allontanarsi il più possibile dalle fonti di inquinamento luminoso. Come già detto potremmo contare sulla quasi totale assenza di disturbo lunare, e la scelta di luoghi bui ci permetterà di assistere a uno spettacolo davvero speciale.

Ovviamente sarà necessario anche poter contare su cieli sereni. In queste condizioni sarà sufficiente alzare gli occhi al cielo - volgendo lo sguardo in direzione Nord/Nord Est. Il radiante, ovvero il punto dal quale sembrano partire le meteore, si trova nella costellazione del Boote, motivo per il quale queste stelle cadenti sono anche conosciute come Bootidi.

Il momento migliore per dedicarsi all'osservazione è quello che precede l'alba, quando il radiante sarà un po' più alto nel cielo. Non serviranno strumentazioni particolari: come tutte le piogge di stelle cadenti anche queste saranno visibili a occhio nudo e l'osservazione con binocoli o telescopi finirà solo per limitare l'area di cielo.

Quadrantidi, uno sciame meteorico con picco ristretto

Una particolarità di queste stelle cadenti riguarda la loro durata nel momento di massima intensità. Si tratta infatti di uno dei pochi sciami meteorici con un picco ristretto, limitato ad appena sei ore. Tuttavia, seppur offrano uno spettacolo di breve durata, sono capaci di regalare Zhr davvero sorprendenti, arrivando a produrre fino a 100 meteore ogni ora.