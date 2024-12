Spazio e astronomia, gli eventi di Gennaio 2025: ecco cosa ci attende

Piogge di stelle cadenti, congiunzioni planetarie e l'imperdibile Luna del Lupo si preparano a tenere incollati con gli occhi al firmamento migliaia di skywatcher nel primo mese del nuovo anno. Ecco tutti gli eventi celesti che ci attendono a gennaio 2025.

Astronomia e spazio, eventi astronomici a gennaio 2025: gli appuntamenti da non perdere

Il 2025 si preannuncia ricco di eventi celesti imperdibili e fin dai primi giorni del nuovo anno avremmo molte occasioni per alzare gli occhi al cielo. Oltre al plenilunio, che vedrà splendere in cielo la Luna del Lupo, ci saranno piogge di stelle, baci celesti e un incredibile allineamento planetario. Vediamo in dettaglio le date da segnare in rosso sul calendario per non perdersi nessun evento di questo mese incredibile dal punto di vista astronomico.

Le stelle cadenti salutano il nuovo anno

Sarà una pioggia di stelle cadenti a dare il benvenuto al 2025. Le Quadrantidi raggiungeranno il picco all'alba del 3 gennaio, regalandoci fuochi d'artificio cosmici, sicuramente meno rumorosi dei botti di fine anno ma non per questo meno affascinanti. Conosciuto anche con il nome di Bootidi, questo sciame meteorico è originato dall'asteroide 196256 (2003 EH1).

L'osservazione delle Quadrantidi sarà in parte penalizzata dal fatto che il loro radiante, ovvero il punto dal quale sembra che le meteore partano, si troverà basso sull'orizzonte orientale nei momenti più propizi. Al tempo stesso però sarà favorita dall'assenza di disturbo lunare, con il nostro satellite che dopo il novilunio del 30 dicembre avrà una luminosità del 14%. Secondo alcune stime diffuse dalla Nasa le Quadrantidi potrebbero arrivare a regalarci uno zhr di 200 meteore all'ora, anche se sembra più realistico parlare di uno zhr 120; un numero comunque ragguardevole che potrebbe consentirci di aprire il nuovo anno con qualche desiderio da esaudire in più.

A seguire saranno attive anche alcune piogge minori. Tra queste correnti meteoriche risulteranno particolarmente favorevoli all'osservazione le rho Geminidi, che raggiungeranno il picco nella notte tra il 7 e l'8 gennaio, e le alfa Leonidi, con l'attività massima il 31 gennaio.

Luna Piena del Lupo 2025, il primo plenilunio dell'anno

L'appuntamento si rinnova ogni mese, e ad aprire il calendario dei pleniluni 2025 sarà la Luna Piena del Lupo (o Wolf Moon), che splenderà in cielo il 13 gennaio.

Come fanno sapere dall'Uai il nostro satellite raggiungerà la massima fase alle 22.27 gmt (23.27 ora italiana). Per ammirare lo spettacolo non serviranno attrezzature particolari e sarà sufficiente alzare gli occhi al cielo per vedere il disco lunare in tutta la sua pienezza che splenderà nella costellazione dei Gemelli.

Da dove deriva il nome del plenilunio di gennaio? Come spesso accade è legato alle caratteristiche del periodo. I nativi americani associavano questo plenilunio ai lupi che ululavano affamati. Ma Luna del Lupo non è il solo nome che indica il plenilunio di gennaio, che è conosciuto anche come Luna Piena del Ghiaccio o The Moon after Yule, che in inglese sta a indicare la Luna dopo il solstizio d'inverno.

5 baci celesti nel cielo di gennaio

Un altro appuntamento che si rinnova è quello con le congiunzioni. A gennaio saranno ben 5 le date da segnare sul calendario per non perdersi nessun bacio celeste.

La prima è quella del 3 gennaio alle 19.00, quando alzando gli occhi al cielo potremmo ammirare la Luna e Venere incredibilmente vicini. L'incontro avverrà nella costellazione dei Pesci e, in presenza di cieli sereni e lontani da fonti di inquinamento luminoso, potrà essere osservato a occhio nudo.

Appena 24 ore dopo la Luna incontrerà Saturno nella costellazione dell'Acquario. Il Signore degli Anelli sorgerà durante il giorno e si alzerà nel cielo dopo il tramonto. Lo spettacolo sarà visibile il 4 gennaio intorno alle 19.00 ma stavolta sarà bene dotarsi di un binocolo (o meglio ancora di un telescopio) per non perdere nessun dettaglio del Pianeta anellato.

Il terzo appuntamento con i baci celesti è atteso per il 10 gennaio, quando Luna, Giove e Pleiadi insceneranno una danza a tre imperdibile. Come fanno sapere dall'Uai il momento migliore per dedicarsi all'osservazione sarà intorno alle 20.00, quando i tre corpi celesti si troveranno a condividere la stessa porzione di cielo.

Il penultimo appuntamento del mese è fissato per il 13 gennaio, quando il nostro satellite duetterà con Marte. Alzando gli occhi al firmamento verso le 20.00 potremmo ammirare la Luna e il Pianeta Rosso vicini nella costellazione del Cancro. Purtroppo lo spettacolo sarà disturbato dal bagliore lunare, visto che il satellite si troverà proprio in fase di piena.

Il 20 gennaio alle 18.30 saranno di scena Venere e Saturno, protagonisti di una congiunzione che vedrà i due pianeti a meno di mezzo grado di distanza nel firmamento. Venere,-il più luminoso dei due, risplenderà di un bianco brillante, mentre il Pianeta degli Anelli si troverà al suo fianco un po' più fioco e dorato. Teoricamente si tratterà di una congiunzione visibile a occhio nudo anche se, come sempre accade quando parliamo di Saturno, un buon telescopio permetterà di osservare anche gli iconici anelli.

Parata di pianeti, quando vedremo l'insolito allineamento?

Tra gli eventi clou del mese ci sarà anche un incredibile allineamento planetario, che vedrà il 21 gennaio Marte, Giove, Urano, Nettuno, Venere e Saturno disposti in una parata imperdibile. Tre di loro, Marte, Giove e Urano, saranno sopra l'orizzonte a Sud/Sud Est, mentre Nettuno, Venere e Saturno li troveremo nella porzione di cielo Ovest/Sud Ovest.

In questa parata planetaria, che a ragione si è aggiudicata il titolo di uno degli eventi 2025 più attesi, mancherà solo Mercurio, che si troverà dall'altra parte del Sole. Come vedere al meglio i 6 pianeti allineati? Lo spettacolo sarà in parte visibile anche a occhio nudo, ma solo con l'aiuto di un binocolo (o meglio ancora di un telescopio) sarà possibile vedere anche Urano e Nettuno.