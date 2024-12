Stella di Natale, come mantenerla fiorita a lungo

Ti hanno regalato una Stella di Natale oppure l'hai acquistata per decorare la tua casa in occasione delle feste di fine anno? Questa pianta è tanto bella quanto delicata, ma con pochi semplici trucchetti potrai mantenerla fiorita a lungo.

Come prendersi cura della Stella di Natale in vaso

La Stella di Natale rappresenta un'aggiunta iconica a qualsiasi decorazione delle feste, e tutti vorrebbero poter contare su una pianta bella e rigogliosa. Per prendersi cura correttamente di questa specie botanica è però importante non commettere errori: una buona esposizione, la giusta irrigazione e una potatura adeguata permetteranno di mantenerla splendida anche dopo le feste.

Dove collocare la Stella di Natale in vaso?

La Stella di Natale ama la luce, ma non tollera un'esposizione ai raggi solari diretti. La sua collocazione ideale è all'interno della stanza, vicino a una finestra abbastanza luminosa, ma non irradiata dai raggi solari diretti.

Occorre anche fare attenzione a collocarla lontana dalle fonti di calore: questa pianta vive bene in ambienti con temperatura compresa tra 15 e 25 gradi Celsius e non gradisce l'eccessiva vicinanza di radiatori e caminetti, ma neppure punti esposti a correnti d'aria.

Ogni quanto irrigare e concimare la Stella di Natale?

L'habitat ideale della Stella di Natale in vaso prevede un terriccio umido, ma non inzuppato. Per mantenerla vigorosa sarà sufficiente bagnarla regolarmente (solo quando il terriccio risulterà asciutto al tatto) evitando però i ristagni d'acqua, che potrebbero porta e marciume delle radici. Durante la fioritura possiamo aggiungere all'acqua di irrigazione anche un fertilizzante liquido a bassa concentrazione.

Come prendersi cura della Stella di Natale dopo le Feste

Vuoi vedere la tua pianta bella e decorativa anche dopo le Feste? Con una buona potatura potrai "mantenerla in salute" e vederla fiorire anche l'anno prossimo. Per favorire la ricrescita dovrai semplicemente intervenire dopo la fioritura, tagliando gli steli a circa un terzo della loro altezza.

A primavera sarà poi necessario provvedere al rinvaso, scegliendo un vaso di dimensioni leggermente maggiori del precedente e usando un terriccio drenante.

Curiosità sulla pianta tipica del Natale

Il nome scientifico della pianta ornamentale che tutti noi conosciamo come Stella di Natale o Poinsettia è Euphorbia pulcherrima. Contrariamente a quanto molti credono questa specie botanica non produce fiori, ma piuttosto brattee, ovvero foglie modificate che si formano al vertice dei rami.

Si tratta di una pianta fotoperiodica, ovvero una specie botanica che fiorisce quando le giornate sono più corte. Per favorire la fioritura anche negli anni successivi sarà necessario collocarla, dopo le feste natalizie, in un luogo dove non riceva luce artificiale e in un ambiente comunque illuminato da non più di otto ore di luce solare.

Se in casa avete bambini o animali domestici, fate attenzione perché si tratta di una pianta tossica, sia per contatto che per ingestione. Il lattice contenuto all'interno delle foglie e del fusto contiene triterpene, che se ingerito o messo a contatto con l'epidermide può provocare bruciore, diarrea, eritemi, vomito e nei casi più gravi può portare addirittura alla perdita di conoscenza.